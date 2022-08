30. August 2022

Kreisgruppe Bonn: Holzfleischessen auf dem Stumpeberg

Der Jogger auf dem Waldweg verlangsamte den Schritt und hob schnuppernd die Nase. Sein Hund hatte die betörenden Düfte schon vor ihm wahrgenommen und den Pfad der Tugend bereits verlassen, um kurzerhand in Richtung Quelle solcher Wohlgerüche abzubiegen. Was es da hinter den Bäumen zu riechen gab, duftete aber auch zu lecker. Zum Teil zwar unbekannt, jedoch sehr gut sogar! Woher sollten die beiden aber auch wissen, was richtige „Mici“ sind? Oder „echte siebenbürgische Bratwurst“. Das „Holzfleisch“ schien noch am ehesten mit dem Gegrillten vergleichbar, das Hund und Herrchen kannten.

Grill- und Baumstriezelfest der Kreisgruppe Bonn: Mit viel Freude beim Singen. Foto: p.z. Die fröhliche Schar, die sich am 21. August auf dem Grillplatz „St. Florian“ der Freiwilligen Feuerwehr nördlich der Gemeinde Berkum, am Stumpeberg nahe Bonn, eingefunden hatte und Geschirr und Besteck auspackte, waren wir Siebenbürger der Kreisgruppe Bonn. Die in einem idyllisch gelegenen Felskessel aufgestellten Tische und Bänke stehen unter einem festen Dach, und auch die Feuerstelle ist wettergeschützt. Doch bei dem strahlenden Himmel war das den hier eingetroffenen Landsleuten völlig uninteressant. Anfangs sah es allerdings aus, als ob nur einige wenige zusammenfinden würden, aber nach und nach vergrößerte sich unsere Zahl dann doch auf stolze 32! Einige erreichten das nahrhafte Ziel sogar per Fahrrad (um mehr Appetit mitzubringen?).



Die Damen begannen die Tische zu decken, während sich einige der Herren, nach einem stärkenden Schluck „Grillwasser“, um die nötige Glut unter dem Rost mühten. Bald darauf brutzelte das auf heimatliche Art gewürzte Fleisch, die „Mici“ und „Strempel“ über richtiger Holzglut. Auch einige neumodische „chicken wings“ hatten sich auf den Grill getraut und wurden freundlich willkommen geheißen. Als endlich alle um die Tische saßen, schmeckte es wirklich wie früher beim „Holzfleischessen“. Mitgebrachte „Mehlspeise“ und Kaffee vervollständigten das opulente Mahl. Nach alter Sitte wurde alles rundum angeboten und „jeder aß von jedem“. Kreisgruppe Bonn: Der Baumstriezel hat dem Grillgut bald den Rang abgelaufen. Foto: p.z. Aber es machte Sinn, sich im Magen noch ein größeres Plätzchen frei zu halten, denn gleich nach dem Grillen packte Familie Schuster Mengen an Kuchenteig samt dazugehöriger Utensilien aus, die Ärmel wurden aufgekrempelt und das große Baumstriezelrösten und -essen begann. Schließlich wusste niemand mehr zu sagen, ob wir hier auf einem Grill- oder Baumstriezelfest waren.



Amsel, Drossel, Fink und Star sangen um diese Jahreszeit zwar nicht mehr, dafür aber die Mitglieder unserer Kreisgruppe, denn unser „Vize“, Dr. Paul Eisenburger, holte das Akkordeon hervor. Die sangesfreudige Runde setzte sich zusammen und aus mitgebrachten Textheften, aber auch aus der Erinnerung, wurden unsere alten Lieder gesungen. Auch dies ist inzwischen zu einer lieb gewonnenen Tradition geworden.



Das fröhliche Beisammensein mit viel Erzählen, Lachen und guter Laune endete erst am Nachmittag mit dem angenehmen Empfinden, wieder einmal unter guten Freunden gewesen zu sein. Zusammenfassend kann gesagt werden: Es war schön wie immer! Wir danken Familie Schuster noch einmal herzlich für ihren Einsatz!



