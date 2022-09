Nürnberger Nachbarschaft Fürth: Besuch beim Kunstsammler ­Werner Förderreuther

Eine unternehmungslustige, volkskunstinteressierte Gruppe der Nachbarschaft Fürth unternahm am 13. August eine wunderschöne Fahrt mit der S-Bahn in das malerisch gelegene fränkische Dorf Hartmannshof. Unser Ziel war ein Besuch bei Werner Förderreuther, einem passionierten Sammler kunstvoller Zeugnisse siebenbürgischer Kleider- und Wohnkultur im Laufe der Jahrhunderte.

In Förderreuthers prächtiger Sammlung. Foto: Annette Folkendt

Die Führung begann in der Werkstatt, wo sächsische, wunderschön bemalte Möbel, Zeugnisse uralter Handwerkskunst, auf ihre Restaurierung warten. Anschließend führte uns Herr Förderreuther durch sein geräumiges Bauernhaus, in dem wir in allen Räumen kunstvoll bemalte siebenbürgische Möbel bestaunten, das Himmelbett in der guten Stube mit zahlreichen bunt gewebten Kissen, wundervoll bemalte Türen und Schränke, Feiertags- und Alltagskleidung aufwendig gearbeitet. Wir bewunderten zahlreiche Krüge, Teller, Schüsseln, Kacheln. Neugierig betrachteten wir die vielen Werkzeuge für die Hanfverarbeitung und nicht zuletzt den Webstuhl. Überwältigend, was ein begeisterter Sammler aus Franken alles zeigen kann! In den Regalen lagern eine Menge wertvoller Bücher über Siebenbürgen, sogar eigene Veröffentlichungen, auch zusammen mit der Volkskundlerin Rose Schmidt. Werner Förderreuther führte uns auch in seinen weitläufigen, liebevoll gepflegten Garten. Seine Liebe zur Natur und Umwelt erkannten wir auch an seiner Aufzucht von jungen Nussbäumen, die er später in den Wald auspflanzen will. Voller Begeisterung und Bewunderung danken wir Herrn Förderreuther für den wunderschönen Kulturnachmittag.

Rosel Potoradi