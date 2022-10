Kreisgruppe Bietigheim-Bissingen wirkt mit beim Gustav-Adolf-Werk-Fest

Unter dem Motto „Brücken in die Welt“ fand vom 23.-24. Juli in Bietigheim-Bissingen das 190. Jubiläum des Gustav-Adolf-Werks (GAW) statt. Das GAW hat seit seinem Bestehen Brücken in die ganze Welt gebaut. Sein Auftrag lautet, die evangelischen Diasporakirchen weltweit zu unterstützen, so z.B. in Siebenbürgen, Österreich, Slowenien, Kroatien, Frankreich, Georgien, Portugal, Spanien, Italien, Chile, Paraguay.

Beitrag der Kreisgruppe Bietigheim-Bissingen zum Gustav-Adolf-Fest. Collage: Emmi Mieskes

Der Hundertbüchler Hermann Ongert, der seit Jahren Kirchengemeinderat der evangelischen Friedenskirche in Bietigheim-Bissingen ist, erkannte während der Vorbereitung für dieses Fest, dass eine Beteiligung der Kreisgruppe der Siebenbürger Sachsen Bietigheim-Bissingen mehr als angebracht ist. So wurde im Team ein Konzept entwickelt, das zur Bereicherung des Festes dienen sollte. Unser Beitrag war Teil eines interessanten Programms mit Vorträgen, Workshops, Führungen und Ausstellungen in der ganzen Altstadt von Bietigheim-Bissingen.So war am Samstag zwischen 10.00 und 16.00 Uhr die Kreisgruppe mit einem Infostand und einer Rollup-Ausstellung vertreten. Diese zeigte repräsentativ am Beispiel von Alzen, Braller, Großau, Holzmengen, Hundert- bücheln, Leschkirch, Roseln die Geschichte der evangelischen Heimatorte, Kirchenburgen, Schulen, Kulturgüter und Trachten. Es ergaben sich vielfältige Gespräche zum Thema Siebenbürgen. Heimatblätter und Info-Broschüren wurden an die sehr interessierten Besucher weitergeleitet. Besonders hat uns der Besuch von Bischof Reinhart Guib gefreut, der beim GAW-Fest als Repräsentant der Evangelischen Kirche Siebenbürgens teilnahm. Zwischen den offiziellen Verpflichtungen nahm er sich Zeit, die Landsleute zu begrüßen und die am Infostand ausliegenden Schriften anzuschauen.Umrahmt von den beschwingten Klängen der Stuttgarter Blasmusik unter der Leitung von Hans Mantsch, angelockt von dem süßen Duft des frisch gebackenen Baustriezels von Uthe Hartmann und dem rauchigen Geruch der Mici, fanden sich immer mehr Gäste, Einheimische und Siebenbürger Sachsen ein. Bei schönstem Sonnenschein genoss man das Miteinander.Der Samstagabend klang gemütlich im Gemeindehaus der Friedenskirche aus. Die georgischen Gäste überraschten uns mit gregorianischen Gesängen auf hohem Niveau. Aus der Küche dufteten die am Abend zuvor vorbereiteten Krautwickel und die von den österreichischen Gästen frisch zubereiteten Kärtnernudeln. Bei einem Glas Wein und guten Gesprächen ging der Abend zu Ende.Der Sonntagsgottesdienst wurde von Bläsern auf dem Kirchturm der Bietigheimer Stadtkirche angekündigt. Die in- und ausländischen Gäste füllten die Kirche. Von der Empore erklangen die Töne eines Orchesters mit Orgel und Sängern, die den ganzen Gottesdienst umrahmten. Kantorin Andrea Kulin hatte das komplette Herzogenberg (Text von Gerhard Tersteegen) mit dem Bietigheimer Projektchor für diesen Festgottesdienst vorbereitet. Die Musik und die Predigt von Bischof Guib waren eine Einheit. Während des Gottesdienstes erfolgte auch die Segnung von jungen Menschen, die über das GAW ein freiwilliges Jahr in einer Diasporagemeinde verbringen. Entsandt wurden sie nach Spanien, Italien, Portugal, Paraguay, Argentinien.Die Kreisgruppe Bietigheim-Bissingen hat durch ihren Beitrag wesentlich zum Gelingen des Festes beigetragen. Es ist ihnen gelungen, Siebenbürgen und die Gemeinschaft der Siebenbürger Sachsen auch außerhalb Siebenbürgens sichtbar zu machen.Viele Helfer sind im Anschluss an dieses Fest in ihre Heimatorte gereist, um im Rahmen des Siebenbürgischen Kultursommers diverse Aktivitäten auszuführen. Bischof Guibs Abschiedsworte waren: „Mer sahn es än Siwenberjen!“ Wir freuen uns darauf!

Emmi Mieskes, Dagmar Baatz