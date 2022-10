Eine musikalisch-clowneske ­Entdeckungsreise von und mit Ingrid Hausl im Haus der Heimat in Nürnberg

„Kulturelle Bildung ist unter egal welchen Umständen wichtig, wichtig, wichtig. Zusammen lachen sowieso.“ Davon ist Ingrid Hausl, Fagottistin, Konzertpädagogin und Musikvermittlerin, fest überzeugt und kann am 18. September im Haus der Heimat einen großen Schwung Kinder und deren Eltern bzw. Großeltern restlos von der Macht ihres frühmusikalischen Gewitters überzeugen. Ihr Clownkonzert „Das Pling im Brumm“, vom Kreisverband Nürnberg geordert, hat niemanden im Raum kalt gelassen.

Clown Ingrid Hausl und ihre Rasselbande im Haus der Heimat. Foto: Doris Hutter

Inspirierend und einladend agierte Ingrid als rotnasiger Clown, staunend und in Salven lachend reagierten die Kinder. Diese sind im wahrsten Sinne des Wortes hautnah mit dabei und erleben, wie ein Musikstück vor ihren Augen hervorgezaubert wird. Ihr Koffer beinhaltet etliche handfeste Überraschungsobjekte aus heutigen Haushalten – etwa Schächtelchen, Schälchen, Gläschen – und ein weniger bekanntes Musikinstrument. Es ist „riesig, schwer und brummt richtig schön“: ihr Fagott. Ingrid lässt aus ihm und ihrem Koffer „unzählige Dinge herauspurzeln: Rhythmus und Melodie, Hoch und Tief, Sanft und Wild, Lustig und Traurig“. All das ohne Worte – aber mit viel „Ahas“ und „Wows“. Und dass eine so klangreiche, spannende Entdeckungsreise, die den unterschiedlichsten Dingen auf unerwartete Weise Töne und Rhythmen entlockt, ansteckt zum Staunen, Mitmachen und Mitlachen, ist doch klar!Nach einer Pausenstärkung fabrizieren die Kinder eifrig aus einfachstem Hausmüll eigene Musikinstrumente, die sie stolz ihren Eltern vorführen. Gesichter strahlen, die der Kleinsten, die der Lebenserfahrenen. Inge Alzner und Hildegard Steger servieren zum Abschluss ein kräftiges Mittagessen: Nudeln mit Sauce Bolognese und Parmesan. Fein, fein, nach dem superfeinen Pling im Brumm mit dem feinen Starclown Ingrid Hausl. Danke.PS: Ingrid Hausl, studierte Fagottistin, konzipiert und moderiert deutschlandweit Konzerte für Kinder und Jugendliche. 2018 absolvierte sie zudem die Grundausbildung der Augsburger „Antiheldenakademie – Schule für Clowns“. Das Pling im Brumm wird gefördert durch das Kulturamt der Stadt Augsburg. Ingrid Hausl kann mit ihrem Pling im Brumm gebucht werden. Infos: www.ingrid-hausl.de

Horst Göbbel