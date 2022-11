Kirchenburgen-Vortrag von Rudolf Girst in Fürth

Im festlich geschmückten Gemeindehaussaal der St.-Pauls-Kirche Fürth erlebten die interessierten Besucher der regelmäßigen Vortragsreihe der Nachbarschaft Fürt des Kreisverbands Nürnberg am 6. Oktober einen höchst emotional geprägten Vortrag. Unser Landsmann Rudolf Girst, bekannt durch äußerst professionell geprägte Darbietungen, wurde freudig begrüßt und anschließend von den Besuchern mit dem passenden Lied „Willst du Gottes Werke schauen, komm ins Siebenbürger Land“ (Heinrich Bretz) überrascht.

83 Kirchen der Siebenbürger Sachsen fotografierte Rudolf Girst im Juni 2022, die Drohnenaufnahme zeigt Brenndorf im Burzenland.

So war man auch musikalisch auf das Thema eingestimmt. Anschließend folgten alle dem sehr gut dokumentierten Vortrag mit Aufnahmen der vielen Kirchenburgen, die Rudolf Girst während mehrerer Reisen in die alte Heimat fotografiert hatte. Auch im vergangenen Sommer, Juni 2022, besuchte das Ehepaar Girst 83 Gemeinden, 27 Kirchenburgen wurden sogar mit der Drohne aufgenommen, so dass einige umgeben von Bäumen und Gärten wie verschlafene Dornröschenschlösser aussahen. Erfreulicherweise konnte uns der Referent auch einzelne, in letzter Zeit renovierte Gotteshäuser zeigen, worüber wir besonders überrascht staunten. Aus bewegten Herzen kommender dankbarer Applaus folgte dem ausgezeichneten Vortrag, der allen Gruppen wärmstens empfohlen werden kann.

Rosel Potoradi