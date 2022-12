15. Dezember 2022

Einladung zum Neujahrsball der Sieben­bürger Sachsen in Baden-Württemberg

Nach zweijähriger Zwangspause und mit großer Vorfreude wagt der Siebenbürger Blasmusik Stuttgart e.V. es, wieder alle Blasmusikfreunde und Tanzbegeisterten zum Neujahrsball der Siebenbürger Sachsen in Baden-Württemberg herzlich einzuladen! Am 7. Januar 2023 wird der Ball in bewährter Form, aber in neuen Räumlichkeiten stattfinden. Wir haben uns für die Festhalle, Mühlhaldenstraße 111, in 73770 Denkendorf entschieden. Sie liegt näher an der Autobahn A8, verfügt über ausreichend Parkplätze und ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln besser zu erreichen. Aus Stuttgart bringt Sie die U7 bis Endhaltestelle Ostfildern-Nellingen, wo in die Buslinie 119 umgestiegen werden kann, die vom Bahnhof Esslingen kommend bis Haltestelle Stadion/Festhalle in Denkendorf gleich am Ortseingang fährt.

Unser erster Neujahrsball 2014. Foto: Jürgen Kotsch Für das Programm haben „SwingKultur Stuttgart“ sowie die mehrfachen Gewinner des Siebenbürgischen Volkstanzwettbewerbes, die Siebenbürgische Jugendtanzgruppe Heilbronn, ihre Teilnahme zugesagt. Für gute Unterhaltung wird wie immer unser hauseigenes Orchester, der Original Karpaten-Express, zuständig sein. Freuen Sie sich auf einen unterhaltsamen Abend mit einem abwechslungsreichen Repertoire in erträglicher Lautstärke! Von der Tanzeröffnung mit Wiener Walzer über traditionelle böhmisch-mährische Bläserklänge sowie lateinamerikanische Rhythmen bis hin zu Disco-Beat und Disco-Fox wird für jeden Geschmack etwas dabei sein!



Saalöffnung ist um 18.00 Uhr, Programmbeginn um 19.00 Uhr, der Eintritt kostet 20 Euro. Pandemiebedingt verzichten wir diesmal auf Kartenvorverkauf und Platzreservierungen. Wegen Planungssicherheit für den Pächter und sein Personal sowie für uns als Organisator hinsichtlich der Bestuhlung wären wir trotzdem dankbar, wenn Interessierte telefonisch bei unseren Mitgliedern oder per E-Mail an unseren Verein ihr Kommen ankündigen würden!



Nähere Informationen können Sie gerne über alle Mitglieder der Kapelle, die Vorstände Michael Rochus (07150) 32316, und Eckard Martini, Telefon: (07195) 53055, oder per E-Mail über info [ät] karpaten-express.de sowie auf unserer Homepage www.karpaten-express.de erfahren. Walther Wagner

