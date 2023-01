Kreisgruppe Mönchengladbach – Krefeld – Viersen: Nachfolger gefunden!

Diese Erfolgsmeldung unserer Kreisgruppe darf in doppelter Hinsicht verstanden werden: zum einen in Bezug auf den Nikolaus! Zugegeben, das ist ein ungewöhnlicher Gedanke. Aber kennen nicht auch Sie die betretene Stimmung, wenn etwa gesagt wird: Es hat sich trotz langen Suchens niemand gefunden, der in den roten Mantel schlüpft; deshalb müssen wir bedauerlicherweise diesen Punkt aus der Adventsfeier streichen? Ja, ganz schön schade, wenn kein Erwachsener bereit ist, das Highlight für die Kleinen zu retten …

Adventsfeier in Mönchengladbach mit dem neuen Nikolaus. Foto: H. Porkolab

Über viele Jahre hatten wir einen weiblichen Nikolaus. Also nicht ganz korrekt und doch hat Martina die Kinder sofort und jedes Mal in ihren Bann gezogen. Ihre phantasievollen Ausführungen ließen selbst die Alten staunen und schmunzeln. Aber nun ist Martina vermutlich zu den Rentieren nach Lappland verzogen und hat um Stafettenübergabe gebeten.Wir sind sehr froh, dass Ralph Schmidt einen Nikolaus in besten Jahren stellt! Sein erster Auftritt war schon ganz gut. Vielleicht muss er seinen Part noch etwas theatralischer aufziehen und den Kindern die Päckchen nicht vorschnell überreichen. Schließlich wollen sie was aufsagen, meistens. Auf alle Fälle waren wir von seinem Auftritt angetan bei der Adventsfeier am 11. Dezember im Jugendclubhaus Westend in Mönchengladbach, zu der dreizehn Kinder und dreißig Erwachsene gekommen waren. Es war schön, nach drei Jahren Zwangspause wieder zusammenzutreffen, die Adventsbotschaft zu hören, Lieder zu singen und verbindende Gemeinschaft zu erfahren.Nachfolge gab es auch im Hinblick auf die Vorstandswahl, die am 5. November getätigt wurde. Hanna Jung-Boldan übernahm die Wahlleitung, nachdem die anwesenden Mitglieder einen ausführlichen Rechenschaftsbericht über die Aktivitäten der letzten vier Jahre entgegennahmen. Dankbar sind wir dafür, dass sich erneut Landsleute gefunden haben, die sich ehrenamtlich einbringen möchten für unsere siebenbürgisch-sächsische Gemeinschaft. Ganz herzlich gratulieren wir zur Wahl bzw. Wiederwahl Oskar Hauptkorn (Vorsitzender), Wilhelm Schuller (stellvertretender Vorsitzender), Gretl Hauptkorn (Schriftführerin), Richard Pieldner (Kassenwart), Renate Maurer und Karl Schmidt (Kassenprüfer), Maria Schuller (Frauenreferentin), Kathi Schmidt (stellvertretende Frauenreferentin), Horst Porkolab (Pressereferent), Erna Pieldner und Arnold Maurer (Beisitzer) sowie Willi Schuller, Maria Schuller und Gretl Hauptkorn (Delegierte der Kreisgruppe). Den Gewählten wünschen wir stets die Überzeugung, dass sie etwas Sinnvolles, Gemeinschaftserhaltendes tun. Mögen sie dabei immer wieder Freude empfinden und darüber selbst innerlich gestärkt werden. Nachfolger zu finden ist nicht leicht. Manchmal aber geht es in der Tat weiter. Darum blicken wir erwartungsfroh nach vorn und wünschen unserer Kreisgruppe nur das Beste!

Horst Porkolab