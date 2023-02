Kreisgruppe Biberach: 25-jähriges Jubiläum des Posaunenchors

Am 11. Dezember fand in der Gigelberghalle in Biberach die Weihnachtsfeier der Kreisgruppe Biberach zusammen mit dem 25-jährigen Jubiläum des Posaunenchors unserer Kreisgruppe statt. Vorsitzender Mathias Henrich durfte viele Gäste begrüßen, die die Adventstimmung im Kreise Gleichgesinnter genossen. Den geistlichen Rahmen dazu verlieh uns Pfarrer Günther Wruck aus Biberach.

Weihnachtsfeier in Biberach: Posaunenchor der Kreisgruppe Biberach und die Kinder vom Krippenspiel unter der Leitung von Bettina und Hedwig Gödderth. Foto: Christoph Ludwig

Im Rahmen des Posaunenchorjubiläums hielt unser Ehrenvorsitzender Karl Fleischer eine Laudatio, in der er über Entstehung und Verlauf der Formation berichtete. Danach richtete unser Landesvorsitzender Michael Konnerth Grußworte an die Anwesenden und verlieh das Silberne Ehrenwappen für ihre langjährige Mitgliedschaft im Posaunenchor an Thomas Ludwig, Marius Tausan, Klaus Reisenauer, Günther Tonsch, Andrea Tausan. Johann Ludwig erhielt eine Ehrenurkunde, da er bereits im Besitz eines Silbernen Ehrenwappens ist. Während der Verleihung lief im Hintergrund eine Präsentation mit allen bisherigen Mitgliedern sowie Bildern aus den letzten 25 Jahren. Ein herzliches Dankeschön an alle bisherigen und aktiven Mitglieder des Posaunenchors.Es folgte unser Krippenspiel, das von elf Kindern unter der Leitung von Bettina und Hedwig Gödderth gezeigt wurde. Begleitet wurden sie vom Posaunenchor mit weihnachtlichen Liedern. So konnten sich die rund 200 Gäste am Zusammenspiel der Kinder und des Posaunenchors erfreuen.Beim Kuchenbüfett konnten wir danach unsere Gaumen mit leckeren Kuchen und Torten verwöhnen. Allen Kuchenspendern sei herzlichst gedankt. Die Kreisgruppe Biberach konnte auch dieses Jahr leckere Weihnachtsplätzchen anbieten. Diese wurden eine Woche zuvor im Gemeindehaus der Bonhoefferkirche in Biberach gemeinsam gebacken und verziert.Etwas ganz Wichtiges durfte natürlich nicht fehlen: unser Nikolaus. Mit Glöckchenklang kündigte er sich an und kam zur Freude unserer Kleinen mit einem Sack voller Geschenke. Seine Engel hatte er nicht dabei, aber Knecht Ruprecht mit der Rute begleitete ihn. Bei so vielen braven Kindern fand seine Rute jedoch keinen Einsatz. Nun waren unsere Kleinen in ihrem Element, sie sangen und trugen Gedichte vor. Zur Belohnung gab es für alle Päckchen mit leckeren Sachen, zusammengestellt von Monika Schuster. So ging ein gemütlicher Nachmittag zu Ende. Einige Landsleute trafen wir am 18. Dezember in der Bonhoefferkirche in Biberach wieder, wo wir unser Krippenspiel in Begleitung des Posaunenchors erneut aufführten.Ein herzliches Dankeschön richten wir an alle Krippenspielkinder, an deren Eltern, Unterstützer und an den Posaunenchor sowie an alle Helfer und Mitwirkenden. Allen Mitgliedern und Freunden wünschen wir hiermit Gesundheit sowie ein erfolgreiches neues Jahr 2023 und hoffen, viele bei unseren Veranstaltungen begrüßen zu dürfen.

Hedwig Gödderth

Weihnachtsfeier der Jugendtanzgruppe Biberach

„Wir freuen uns alle schon auf das nächste Jahr, in dem wir zusammen Weihnachten feiern werden.“ So endete der Bericht von der Weihnachtsfeier 2019. Jetzt sind wir schon im Jahr 2023 und können erfreut sagen, dass die Siebenbürgisch-Sächsische Jugendtanzgruppe Biberach unsere Tradition nach einer erzwungenen Pause fortsetzen konnten: Unsere renommierte Weihnachtsfeier am 16. Dezember 2022 war ein voller Erfolg: Alle waren so glücklich, wieder gemeinsam feiern zu können.Beim Steakhouse City Bull in Riedlingen trafen wir uns, um den Abend mit ausgezeichnetem Essen zu beginnen. Die Stimmung war ausgelassen und alle genossen die rustikale Atmosphäre. Gesättigt und gestärkt, machten wir uns dann an die Arbeit: Es war an der Zeit, die Wichtelgeschenke zu verlosen! Es war fast wie Weihnachten … nur etwas früher. Nachdem alle Geschenke ausgepackt waren und genug gerätselt wurde, von wem sie denn nun waren, machten wir uns guter Laune auf den Weg zum AB Fun Bowlingcenter. Dort steckten wir unsere restliche Energie in den erbitterten Kampf auf der Bowlingbahn, und obwohl mehr als nur eine Kugel danebenging, konnte das Ergebnis unsere Laune nicht trüben. Wie immer schafften wir es, zwischendurch die Weihnachtskarten an die anderen Tanzgruppen zu unterschreiben. Wir hatten alle riesigen Spaß und konnten ein weiteres Jahr zusammen ausklingen lassen. Nach so einem gelungenen Abend können wir nur hoffen, dass Weihnachten auch dieses Jahr zusammen gefeiert werden kann … und im Jahr danach!

Celine Kovacs