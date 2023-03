Kreisgruppe Düsseldorf: Natur, Landschaft und Nachhaltigkeit in Siebenbürgen

Die Kreisgruppe Düsseldorf lädt Sie herzlich zu einem Vortragsabend mit Diskussion zum Thema „Natur, Landschaft und Nachhaltigkeit in Siebenbürgen“ ein, der am Freitag, dem 10. März, 18.00 Uhr, im Gerhart-Hauptmann-Haus, Bismarckstraße 90, in Düsseldorf stattfindet.

Wenn heute das Stichwort Siebenbürgen fällt, denken viele der meist weitgereisten Westler sofort an Rumänien, Korruption, Dracula, Siebenbürger Sachsen, Kirchenburgen und mittelalterliche Städte. Dabei hat Siebenbürgen sehr viel mehr zu bieten, was Touristen und Naturliebhaber begeistern kann. Die Landschaft Siebenbürgens ist gekennzeichnet durch das Randgebirge, das Siebenbürgische Becken und die damit verbundene einzigartige Natur mit großer Artenvielfalt. Die Flora Siebenbürgens umfasst rund 3000 Arten und Unterarten, wovon 60 Arten nur in Siebenbürgen vorkommen. Ähnlich vielfältig gestaltet sich auch die siebenbürgische Tierwelt. Die anzutreffende biologische Vielfalt ist in Teilen auf eine regional begrenzte extensive Landwirtschaft und die in Europa einzigartigen und relativ großflächig vorkommenden Urwälder zurückzuführen.Wolfgang Schumacher, emeritierter Professor der Universität Bonn und ehemaliger Abteilungsleiter im nordrhein-westfälischen Umweltministerium, bereist und erkundet Siebenbürgen mit seinen Naturschätzen bereits seit der kommunistischen Diktatur. Seine beeindruckenden Aufnahmen von Natur und Landschaft wird er, mit qualifizierten Kommentaren versehen, in einem Bildervortrag vorstellen.Geht man davon aus, dass die Industrialisierung der Landwirtschaft und die konsumorientierte Lebensweise in Rumänien weiterhin zunehmen werden, stellt sich die Frage, inwiefern die Nachhaltigkeit im Umgang mit den natürlichen Ressourcen und im alltäglichen Leben in der Zukunft eine Rolle spielen wird. Dieser Frage wird der studierte Diplomingenieur mit siebenbürgischen Wurzeln und Gründer eines Nachhaltigkeitsvereins, Alfred Theil, in seinem Vortrag nachgehen (siehe auch Artikel in der SbZ Online ).An die beiden Vorträge schließt sich eine moderierte Diskussionsrunde an.

Horst Karl Dengel