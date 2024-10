Chopin und Filtsch: Musikalisch-literarischer Salon in Düsseldorf

Das Kulturreferat der Landesgruppe Nordrhein-Westfalen lädt für Sonntag, den 27. Oktober, 11.30 Uhr, zu einem musikalisch-literarischen Salon „Frédéric Chopin und Carl Filtsch – Lehrer und Schüler – Die Geschichte zweier Genies“ in das Stadtmuseum Düsseldorf, Berger Allee 2, in Düsseldorf ein. Die Veranstaltung wird in Kooperation mit dem Stadtmuseum Düsseldorf und der Deutsch-Italienischen Gesellschaft „Dante Alighieri“ durchgeführt.

Das Grab von Carl Filtsch in Venedig, auf der Friedhofsinsel San Michele. Foto: Anton Enderle

Carl Filtsch, 1830 in Mühlbach geboren, war ein richtiges musikalisches Wunderkind und wurde zum Lieblingsschüler Chopins. Er begeisterte mit seinen Stücken europaweit und starb schon 1845 erst 15-jährig in Venedig. Die Londoner Musical World schrieb 1843 über ihn: „Carl Filtsch ist eine der wunderbarsten Erscheinungen, welche die Geschichte der Kunst aufzählen kann … Weder Mozart, noch Mendelssohn noch unser Bennet versprachen mehr in solch kindlichem Alter als Carl Filtsch.“ 18 Monate – von Dezember 1841 bis Mai 1843 – genießt Filtsch den Unterricht bei Frédéric Chopin. Es ist für beide eine bereichernde und beglückende Zeit. Über Carl Filtschs Abschied von Chopin ist nicht viel bekannt, doch es heißt: Sie schieden, „als verließe er Bruder und Schwester“. Sie sollten sich in diesem Leben nicht wiedersehen.Den literarischen Teil des Salons gestaltet die bekannte siebenbürgische Autorin Dagmar Dusil, die aus Hermannstadt stammt und in Bamberg lebt. Für den musikalischen Teil konnte man die junge rumänische Klaviervirtuosin Ramona Munteanu gewinnen, die aus Klausenburg stammt und heute in Venedig lebt. Sie ist Gewinnerin zahlreicher Wettbewerbe wie dem Internationalen Musikwettbewerb von Lugano oder dem Internationalen Wettbewerb King’s Peak in Großbritannien. Munteanu arbeitet in verschiedenen kulturellen Vereinigungen als Solistin und macht Kammermusik. In ihrer neuen Heimatstadt Venedig setzt sich für das früh verstorbene „siebenbürgische Wunderkind“ Carl Filtsch ein.Um Anmeldung wird gebeten in der Landesgeschäftsstelle des Verbandes unter nrw[ät]siebenbuerger.de oder telefonisch unter (02 11) 1 71 25 40 wochentags von 17.00 bis 19.00 Uhr. Der Eintritt ist frei, die Veranstaltung wird aus Mitteln des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft des Lands Nordrhein-Westfalen gefördert.