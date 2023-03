21. März 2023

Kreisgruppe Düsseldorf: Mitgliederversammlung mit Vorstandswahlen

Am 11. Februar fand im Gerhart-Hauptmann-Haus (GHH) in Düsseldorf die Mitgliederversammlung der Kreisgruppe Düsselsdorf mit Neuwahlen statt. Der Vorstandsvorsitzende Horst K. Dengel begrüßte die elf anwesenden Mitglieder sowie den Autor Peter von Kapri und Rainer Lehni, Vorsitzender der Landesgruppe NRW. Zu Beginn las von Kapri zwei seiner autobiographischen Geschichten vor: über seine Ausreise aus Rumänien sowie seinen ersten Besuch in der Heimat nach 30 Jahren.

Neu gewählter Vorstand der Kreisgruppe Düsseldorf, von links: Edith Höricht Lieb, Rainer Lehni (Landesvorsitzender), Maria P. Graef, Horst K. Dengel, Ortwin Lieb, Inge Bruss, Christof Baiersdorf. Foto: Anna Dengel Hauptthema der Mitgliederversammlung war die Wahl des neuen Vorstandes. Rainer Lehni übernahm die Wahlleitung. Zum größten Teil bleibt der alte Vorstand in seinen Ämtern – die Wahl brachte folgendes einstimmiges Ergebnis: Vorsitzender: Horst Karl Dengel, Stellvertretende Vorsitzende: Maria Paula Graef, Kassenwart und Schriftführer: Christof Baiersdorf, Frauenreferentin: Inge Bruss, Kassenprüfer: Peter Bruss und Annemarie Arendt, Beisitzerinnen: Edith Höricht Lieb und Rita Staedel. Zum Ehrenvorsitzenden wurde Ortwin Lieb ernannt. Die neu gewählten Vorstandsmitglieder waren sich einig, dass eine Verjüngung des Vorstandes vonnöten ist und in der laufenden Wahlperiode entsprechende Initiativen zu ergreifen sind.



Als weiterer Punkt wurden Termine und Aktivitäten der Kreisgruppe für 2023 besprochen. Insbesondere angesichts der aktuellen Altersstruktur und Motivation der Mitglieder der Kreisgruppe ist bis auf weiteres mit der Gründung einer Tanz-/Theatergruppe oder eines Chores nicht zu rechnen. Allerdings war man sich darin einig, dass unter anderem Zusammenkünfte jedweder Art, Vortragsveranstaltungen und Lesungen, auch in Kooperation mit dem GHH, beizubehalten sind. Man einigte sich auf folgende Veranstaltungen:



8. Mai, 16.00 Uhr, GHH: Siebenbürgischer Nachmittag und Muttertagsfeier



11. September, 16.30 Uhr, GHH: Siebenbürgischer Nachmittag und Vorstandssitzung



20. Oktober, 18.00 Uhr, GHH: Zwischen Anpassung und Ausreisewunsch – Deutschstämmige im kommunistischen Rumänien. Vortrag Dr. Paul Bagiu mit Diskussion (in Kooperation mit dem GHH)



8. Dezember, 16.00 Uhr, GHH: Siebenbürgischer Nachmittag mit Adventsfeier



Einige weitere Veranstaltungen wurden andiskutiert und benötigen noch der Klärung: Sommerfest mit der Nachbarschaft Hellerhof; Wanderung mit gemeinsamem Mittagessen bzw. Kaffeetrinken; Besichtigung von Schloss Horneck in Gundelsheim; Autorenlesung Frieder Schuller und Karin Gündisch.



