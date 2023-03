Landesverband Hessen: Linedance-Seminar und ­Faschingsball im Tandem

Die Rechnung des Vorstands des Landesverbands Hessen, zum Tanzseminar und Faschingsball am selben Tag einzuladen, ging zur Zufriedenheit der Organisatoren und Gäste wieder auf. Die Begeisterung fürs Tanzen und die Freude in der Gemeinschaft mitzuwirken teilten 22 Teilnehmer während des Linedance-Seminars. Jugendreferentin Marlene Linz hatte dazu am 4. Februar in die Turnhalle der Sportgaststätte in Heusenstamm eingeladen.

Konzentrierte Linedance-Tänzer/innen. Foto: Marlene Linz

Fasching in Hessen: der Lindwurm in Bewegung. Foto: Ingwelde Juchum

In der Vorstellungsrunde stellte sich heraus, dass die Altersspanne zwischen zehn und 70 Jahren lag. Manche hatten eine lange Anfahrt in Kauf genommen, um dabei zu sein. Unter der Anleitung von Ingrid Barth lernten die Tanzfreudigen neun Tänze kennen. Zu den Klängen von Country, Pop und bekannten Schlagern wurde die Abfolge von Tanzschritten begeistert erlernt. Ungewöhnlich waren die Rumbaschritte im Linedance zur Melodie „Like she’s not yours“ von den „Bellamy Brothers“.Die Pausen boten Gelegenheit sich zu beschnuppern, Tanzschritte zu wiederholen und sich mit Obst und Kuchen zu stärken. Mit warmen und kalten Getränken konnte jeder nach Gusto seinen Durst stillen. Der Wunsch nach einer Fortsetzung des Seminars wurde in der Abschlussrunde applaudierend bekräftigt. Ein großes Dankeschön an Ingrid Barth, die sich bereit erklärt hatte, ihr Können, das sie sich als Mitglied einer Linedance-Formation angeeignet hat, weiterzugeben. Desgleichen an die stillen Helfer/innen im Hintergrund, die für das leibliche Wohl der Teilnehmer/innen sorgten.Wer noch nicht genug vom Tanzen hatte, mischte sich am Abend unter die närrischen Gäste, die in den nun für den Faschingsball geschmückten Saal strömten. Der Faschingsball gehört zu den vom Landesvorstand regelmäßig organisierten Veranstaltungen im Jahreslauf. Nach drei Jahren Pause konnte diese auch in Siebenbürgen gepflegte Tradition endlich fortgesetzt werden. Die Band „Rocky 5“ riss alle mit und das Tanzbein wurde eifrig geschwungen. Die ausgelassene Stimmung hielt bis nach Mitternacht an. Die Band rockte so unbändig, dass die Fastnachter auch nach mehreren Zugaben nicht gewillt waren die Tanzfläche zu verlassen. Am Ende mussten die fröhlich Feiernden regelrecht hinausgekehrt werden.Die Prämierung der besten Masken war einer der Höhepunkte während des närrischen Treibens. Keine leichte Aufgabe für die nichtkostümierte Jury, die von der Landesvorsitzenden Ingwelde Juchum bestimmt wurde. Während sich der bunte Lindwurm mit nahezu 150 verkleideten Gliedern zu den Klängen einer Polonaise durch den Saal bewegte, traf die Jury ihre Entscheidungen. Zu den Ausgewählten gehörte eine schwarze Spinne im selbst genähten Kostüm. Sie belegte den 1. Platz. Den 2. Platz teilten sich vier bunt gekleidete Zirkusleute; Prinzessin Elsa mit Schneemann Olaf aus dem Film „Die Eiskönigin“ wurde auf den 3. Platz gewählt. Lachend und winkend nahmen alle die Geschenke unter großem Beifall entgegen. Die mitfeiernden Kinder freuten sich über Süßigkeiten und bunte Luftballons. Etliche Mitglieder des KV Darmstadt boten ein auffallendes und fesselndes Erscheinungsbild. Als Fußballmannschaft im blauen Trikot, begleitet von einer Cheerleader-Gruppe im blauen Outfit, zogen sie die Aufmerksamkeit auf sich. Bei genauerem Hinsehen hinter die Masken zeigte sich: Die Spieler hatten die Geschlechterrollen getauscht.In den ersten Morgenstunden des neuen Tages beendeten die freiwilligen Helfer ihre anstrengende Arbeit. Die abgeräumten und zusammengeklappten Tische und die Stühle wurden gestapelt. Die Turnhalle musste besenrein übergeben werden. Der Dank des Vorstands richtet sich an alle fleißigen Helfer, die zum Gelingen des Balls beigetragen haben. Die vielen lustigen und manch rätselhafte Kostüme trugen zu echter Faschingsstimmung bei. Danke allen Gästen, die der Einladung gefolgt sind.

Karin Scheiner