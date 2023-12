13. Dezember 2023

Zehnjähriges Jubiläum der Nachbarschaft Roßtal

Am 30. September feierte die siebenbürgische Nachbarschaft Roßtal zehn Jahre Gemeinschaft, Zusammenhalt und Freundschaft in den Räumlichkeiten des Kleintierzuchtvereins Roßtal. Zu Beginn wurden die Gäste und Freunde von den Vereinsmitgliedern, in traditioneller Tracht gekleidet, mit selbst gebackener Hanklich und Schnaps persönlich begrüßt. Zu den geladenen Gästen zählten unter anderem der 2. Bürgermeister Matthias Prießnitz aus Roßtal, Kulturreferent Herbert Schreiber, die stellvertretende Vorsitzende des siebenbürgischen Kreisverbandes Nürnbergs, Hildegard Steger, und die Kulturreferentin Gerlinde Zakel.

Trachtenträger mit 2. Bürgermeister Matthias Prießnitz (Mitte) und Kulturreferent Herbert Schreiber (Dritter von links). Foto: Martin Zoppelt Nachdem der erste Vorstand Hans Stühler die Anwesenden herzlich und humorvoll begrüßt hatte, gab er das Wort weiter an Tina Thellmann und Lisa Zoppelt, welche die Gäste durch den Nachmittag führten. Der siebenbürgische Chor „Liederkranz“ aus Nürnberg stimmte unter der Leitung von Angelika Meltzer die Gäste im Wechsel mit der Blaskapelle Nürnberg schwungvoll auf das Jubiläum ein.



Das Highlight des Tages war ein selbst geschriebenes Gedicht über den Werdegang der Nachbarschaft Roßtal, vorgetragen von der Verfasserin Hilde Juchum. Das Gedicht ließ die Mitglieder in Erinnerungen schwelgen und zauberte allen ein Lächeln auf die Lippen.



Im Anschluss daran wurden die Gründerinnen und Gründer des ehrenamtlichen Vereins für ihr großes Engagement in den letzten Jahren geehrt, darunter Annemarie Pelger, Helmine Stühler, Carmen Hartig, Horst Hartig, Hans Pelger, Hans Stühler und die Schriftführerin Katharina Faff.



Während des Festes wurden die Gäste mit leckeren selbst gebackenen Kuchen und Torten verwöhnt, dazu gab es Kaffee und kalte Getränke. Der erste Vorstand dankte anschließend allen Gästen, die der Einladung gefolgt waren und gemeinsam mit der Nachbarschaft einen schönen, unvergesslichen Tag verbracht hatten. Abends wurde das Tanzbein zur Musik der Band „STRINGS“ bis in die frühen Morgenstunden geschwungen!



