24. Mai 2024

Kreisgruppe Fürstenfeldbruck wählt neuen Vorstand

Die Kreisgruppe Fürstenfeldbruck hat bei ihrer Hauptversammlung am 12. April in der Gaststätte „Auf der Lände“ in Fürstenfeldbruck einen Führungswechsel vollzogen. Die Ankündigungen in der Siebenbürgischen Zeitung sowie ein Rundschreiben an die Mitglieder sorgten für eine erfreulich hohe Wahlbeteiligung. Als Wahlleiterin stellte sich die stellvertretende Landesvorsitzende von Bayern Gerlinde Zurl-Theil zur Verfügung.

Neuer Vorstand der Kreisgruppe Fürstenfeldbruck, erste Reihe, von links: Benjamin Migendt, Martin Theiss, Maria Theiss, Grete Migendt, Carmen Schuster, Ute Brenndörfer; zweite Reihe: Klaus Gruninger, Georg Migendt, Michael Hermann, Helene Schuster, Klaus Schöpp, Horst Schuster, Michael Wultschner, Horst Bernhard Schuster, Wieland Brenndörfer. Foto: Gerlinde Zurl-Theil Nach einer Schweigeminute zum Gedenken an die verstorbenen Mitglieder ging der Vorsitzende Horst Schuster in seinem Rechenschaftsbericht auf die Aktivitäten der Kreisgruppe ein. „Wir waren bestrebt, Kontinuität zu halten, Bewährtes zu pflegen und zu bewahren, waren Neuem gegenüber aufgeschlossen und haben einiges ausprobiert.“ Natürlich haben die Restriktionen der Corona-Krise auch unser Vereinsleben betroffen. Feste fielen aus, Kommunikation fehlte. Doch jede Lockerung wurde ausgenutzt: Die Vorstandswahlen wurden nachgeholt, ein Kathreinenball konnte trotzdem stattfinden. Nach dem Ende der Restriktionen wurde wieder durchgestartet: Waldfest, Kathreinenball, Weihnachtsfeier, Silvester, Fasching und natürlich das 50-jährige Jubiläum der Kreisgruppe wurden gebührend gefeiert. Die Theatergruppe probt wieder und die Bläsergruppe begleitet uns bei Waldfest und Weihnachtsfeier. Die geselligen Veranstaltungen der Kreisgruppe erfreuen sich weiterhin großer Beliebtheit – auch über die Landkreisgrenzen hinaus, was man an den zum Teil ansteigenden Besucherzahlen messen könne. Schuster betonte, dass in der Kreisgruppenarbeit das Heranführen von jungen Menschen überaus wichtig sei: „Es ist ein Geben und Nehmen, wir brauchen junge Menschen, die unseren Verband in die nächsten Jahre führen, junge Menschen hingegen eignen sich soziale Kompetenzen an, die für sie in ihrem Leben zum Nutzen sein werden, sei es privat oder beruflich.“ Anschließend bedankte sich der Vorsitzende bei seinen Vorstandskollegen für die gute Zusammenarbeit und die Kameradschaft, von der die Vorstandsarbeit geprägt war, und kündigte seinen Rücktritt als Vorsitzender an.



Nach dem Kassenbericht von Martin Theiss und der Entlastung des Vorstandes durch die Hauptversammlung kam es zu einer zügigen Wahl, souverän geleitet von Gerlinde Zurl-Theil.



Zum Vorsitzenden wurde der bisherige 1. Stellvertreter Klaus Schöpp einstimmig gewählt, ansonsten blieb der alte Vorstand weitgehend unverändert: Grete Migendt und Horst Bernhard Schuster – Stellvertreter, Anna Helene Schuster – Kassierin, Carmen Schuster – Schriftführung/Öffentlichkeitsarbeit, Martin Theiss und Michael Wultschner – Kassenprüfer, Ute Brenndörfer – Ersatzkassenprüferin, Johanna Hermann – Sozialreferentin, Grete Migendt – Frauenreferentin, Horst Schuster – Pressereferent, Horst Bernhard Schuster – Kulturreferent, Maria Theiss – Organisation und als Beisitzer: Wieland Brenndörfer, Klaus Gruninger, Michael Hermann, Georg Migendt, Benjamin Migendt und Wilhelm Schuster.



Anschließend nahm Gerlinde Zurl-Theil Ehrungen vor: Die Vorstandsmitglieder Grete Migendt, Anna Helene Schuster und Klaus Schöpp erhielten das Silberne Ehrenwappen des Verbandes für ihre langjährige Tätigkeit, mit der Belobigungsurkunde des Verbandes für besonderen Einsatz wurden Maria Theiss, Martin Theiss und Horst Bernhard Schuster ausgezeichnet.



