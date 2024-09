2. September 2024

Traditionelles Kronenfest der Kreisgruppe Wuppertal

Unser diesjähriges Kronenfest fand am Samstag, den 29. Juni, zum 9. Mal in Wermelskirchen/Hünger statt. Zu den Vorbereitungen hatten sich viele fleißige Helfer am Freitag getroffen. Die Krone wurde mit Chrysanthemen, Nelken und grünen Blättern gebunden, der Raum des Gemeindehauses wurde eingedeckt, Pavillons und Bierzeltgarnituren wurden aufgestellt. Um 16.00 Uhr ging es zum Aufstellen der Krone. Hierzu wurde der Baumstamm mit Hilfe von einigen Männern, Seilen und Leitern hochgezogen und fest im Boden verankert.

Trachtenträger der Kreisgruppe Wuppertal unter dem Kronenbaum. Foto: Uwe Recker Am Samstag startete das Fest um 14.00 Uhr in der evangelischen Kirche Hünger. Von dort marschierte man, angeführt von der Siebenbürgischen Tanzgruppe Wuppertal, in den Garten des gegenüber liegenden Gemeindehauses. Alle Trachtenträger marschierten, unterstützt durch die Blasmusik der Bielsteiner „D’Adjuvanten“, um die Krone, die bei herrlichem Sonnenschein erstrahlte.



Nach den Begrüßungen der Vorstandsvorsitzenden Hannelore Seivert und der Moderatorin Monika Konnerth wurden „Af deser Ierd“, das Siebenbürgenlied und die Nationalhymne gesungen. Danach kam es, gemäß siebenbürgischem Brauch, zur Besteigung der Krone. Christian Wulkesch bestieg diese erfolgreich. Hoch oben hielt er eine kleine Rede und ließ Süßigkeiten auf die Kinder herunterregnen. Zum Abschluss wurde ein Walzer um die Krone getanzt.



Im Saal gab es Kaffee und Kuchen, gefolgt von Auftritten der Tanzgruppe Wuppertal und des Saxonia Chors Wuppertal. Die Bielsteiner „D’Adjuvanten“ begeisterten das Publikum den Rest des Nachmittags und sorgten bis zum Schluss mit ihrer Musik für beste Stimmung. An Essen und Getränken fehlte es natürlich nicht, es gab Mici, Würstchen und Nackensteak.



Bei herrlichem Sommerwetter genossen die über 200 Besucher das Fest entweder drinnen bei Blasmusik und Tanz oder draußen an Bierzeltgarnituren, bei tollen Gesprächen und fröhlicher Atmosphäre. Um 21.00 Uhr schauten einige Fußballbegeisterte das Achtelfinale im Nebenraum auf der Leinwand. Die Stimmung nach dem Sieg von Deutschland war ausgelassen, man feierte und tanzte bis kurz nach Mitternacht.



Schlagwörter: Wuppertal, Kronenfest, Brauchtumspflege

