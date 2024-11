"Auf Brukenthals Spuren". Filmvorführung am 28. November im Arthaus Kino Heilbronn

Im Rahmen der siebenbürgischen Filmreihe „Siebenbürgen heute – eine europäische Landschaft“ wird der Film „Auf Brukenthals Spuren“ am Donnerstag, dem 28. November, 19.30 Uhr, im Kinostar Arthaus Heilbronn / im Marrahaus, Kirchbrunnenstraße 3, in Heilbronn gezeigt. Beim anschließenden Podiumsgespräch sind der Regisseur Florin Besoiu und Thomas Șindilariu, Unterstaatssekretär des Departements für Interethnische Beziehungen im Generalsekretariat der Regierung Rumänien anwesend.

In seinem neuen Dokumentarfilm begibt sich der rumänische Filmemacher Florin Besoiu auf die Fährten dieser großen Persönlichkeit. Im Mittelpunkt steht das Leben und Wirken des berühmten Samuel von Brukenthal (1721–1803), Gouverneur Siebenbürgens und Zeitgenosse der Erzherzogin Maria Theresia von Österreich. In Begleitung des Historikers Thomas Șindilariu geht es auf filmische Spurensuche – etwa nach Hermannstadt/Sibiu, Halle und Wien. Brukenthals Name ist durch das Brukenthalmuseum, die Brukenthalschule und die Brukenthalstiftung weit über die Grenzen Rumäniens präsent. Die Förderung von Kultur, Bildung, Wissenschaft und Kunst lag ihm besonders am Herzen. Doch war Brukenthal in erster Linie ein hervorragender Administrator, ein exzellenter Kenner der juristischen Grundlagen Siebenbürgens, damals eine Provinz des Hauses Österreich. Von all dem erzählt der Historiker Thomas Șindilariu so kurzweilig und mitreißend, dass man meint, diesem großen Europäer gerade leibhaftig zu begegnen.Die Filmreihe ist ein Gemeinschaftsprojekt zwischen der Kulturreferentin für Siebenbürgen, den Karpatenraum, Bessarabien und die Dobrudscha am Siebenbürgischen Museum Gundelsheim Dr. Heinke Fabritius, der Kreisgruppe Heilbronn im Verband der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V., dem Deutschen Kulturforum östliches Europa und dem Kinostar Arthaus Heilbronn. Die Aufführungen werden gefördert durch die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien.

Jürgen Binder