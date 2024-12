3. Dezember 2024

Einladung zur Adventsfeier der Kreisgruppe Schweinfurt – Gochsheim

Liebe Mitglieder und Freunde, wir laden herzlich ein zur Adventsfeier am Sonntag, den 8. Dezember, ab 13.00 Uhr im Gemeindehaus Sankt Kilian, Friedrich-Stein-Straße 30, in Schweinfurt. Wir besinnen uns auf die etwas stillere Adventszeit und tauchen ein in einen Raum, gefüllt mit dem Duft von Zimt, Nelken, Kardamom, Vanille, Orange. Woher kommen all diese Gewürze? Wir holen uns sie einfach aus den Geschäften und sind gedanklich schon bei deren Anwendung. Wie sieht so ein Vanillestrauch oder ein Zimtbaum aus? Die Gewürznelken beispielsweise wachsen an einem Baum, der bis zu zehn Meter Höhe erreichen kann. Die getrockneten Blütenknospen schmecken scharf und finden auch in unserer Hausapotheke Verwendung.

Die geschäftige Hektik des Alltags verlassen wir für ein paar Stunden und genießen Plätzchen und heißen Tee oder Kaffee. Eingeladen haben wir Rudolf Girst aus München. Er hält einen Bildvortrag über die Kirchenburgen von Broos bis Draas aus unserer alten Heimat Siebenbürgen. Fasziniert von diesen imposanten Bauten hat er viele Ortschaften besucht und konnte dank neuester Technik und mit Hilfe von Drohnen auch Luftaufnahmen der Kirchen und Burgen machen. Viele Aspekte kennt man so noch gar nicht, auch wenn die Kirchenburgen schon seit Jahren vertraut sind. Lassen wir uns überraschen von seinen Bildern und Einblicken in die Architektur der Kirchen, Türme, Burgen und Ringmauern. Natürlich sind diese geschichtsträchtigen Bauten umrankt von Geschichten. Vielleicht kennt der eine oder andere so eine überlieferte Legende über „seine“ Kirchenburg und lässt uns daran teilhaben. Von der Meschener Kirchenburg ist das „Staindemeidschen“, eine bekannte Holzfigur, die öfters ihren Einsatz bei den unverheirateten Burschen im Dorf fand, überliefert. Zwischendurch singen wir bekannte Weihnachtslieder, umrahmt von Gedichtvorträgen. Vor dem Nachhauseweg gibt es das beliebte Fettbrot mit sauren Gurken und einem kräftigen Schluck Glühwein. Bleift geseaunkt end kut verbäi. Annemarie Weber

