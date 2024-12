Einladung zur Adventsfeier in Berlin

Wir treffen uns am dritten Advent, dem 15. Dezember, von 14.30 bis 19.00 Uhr im Gemeindesaal der Heilige-Geist-Gemeinde Moabit, Perleberger Straße 36, in 10559 Berlin.

Über reichliche Kuchenspenden würden wir uns freuen. Dieses Mal verschickt der Landesverband Berlin/Neue Bundesländer keine schriftlichen Einladungen. Dafür wird die Einladung gleich zwei Mal in der Siebenbürgischen Zeitung veröffentlicht: in der Folge 16 und in der Folge 19.

Der Vorstand