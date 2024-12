Reformationsfeier, Adventsbasteln und Kaffeenachmittag in Wolfsburg und Salzgitter

Der Vorstand der Kreisgruppe Wolfsburg hatte am Reformationstag zu einem Treffen ins Bürgerzentrum im Stadtteil Reislingen eingeladen. Der Nachmittag begann mit den Vorbereitungen wie Tische und Stühle stellen, das Kuchenbüfett anrichten und Kaffee zubereiten. Die erste Besonderheit war dieses Mal die Dekoration, auf die schon immer sehr viel Wert gelegt wird. Pilze aus Draht und Karton, kunstvoll gestaltet und bemalt, echte Kürbisse sowie bunte Blätter und Zweige wurden auf den Tischen arrangiert. Die Idee und die praktische Gestaltung kamen von unserer stellvertretenden Vorsitzenden Bruni Sotiriou, die viele Stunden mit der Herstellung beschäftigt war.

Pfarrer Helmut Kramer hielt die Andacht bei der Reformationsfeier in Wolfsburg. Foto: Gerhard Schunn

Pastor Helmut Kramer hatte neben seiner Predigt aus dem Buch Micha 6, wo es heißt: „Recht üben und Freundlichkeit lieben sind elementare Voraussetzungen für unser Zusammenleben, so dass Schwerter zu Pflugscharen werden können“, auch seine Gitarre dabei. Mit Begeisterung begleitete er die Lieder „Dir vertraue ich“ und „Singt vom Leben“, die gleich mehrfach wiederholt wurden, weil sie so schwungvoll mitgesungen wurden. Die Andacht beendeten wir mit dem Gebet „Eine feste Burg bist du uns, guter Gott“ und dem Lied „Unser Vater“.Beim anschließenden Kaffee und Kuchen hatten sich die über 60 Besucher viel zu erzählen und für einige war es nach längerer Abwesenheit auch die Freude über das Wiedersehen in unserer Gemeinschaft. Sehr gefreut haben wir uns auch über den Besuch von Susanne und Dietmar Zey aus der Kreisgruppe Lüneburger Heide. Mit seinem Vortrag über „Martin Luther und die Reformation in Siebenbürgen“ hat uns Dietmar Zey zu den uns bekannten Stichwörtern zu dem Thema noch über einige interessante Details berichtet.Es wurden dann auch wieder die Liederbücher hervorgeholt und die zur Jahreszeit passenden Lieder wie „De Astern“ und „Bunt sind schon die Wälder“ gesungen. In dieser stimmungsvollen Runde passte es auch sehr gut, bei einer Weinprobe den geeigneten Wein für die beliebte Silvesterfeier der Kreisgruppe auszuwählen. Die Wahl fiel auf den Grauburgunder Jahrgang 2023. Der Vorstand hat nochmal an die Vorbestellung der Päckchen für die Kinder für die Weihnachtsfeier erinnert. Diese wird mit dem geplanten Krippenspiel und dem Programm eine weitere Besonderheit, nicht nur für die Kinder. Dazu aber mehr in einem folgenden Bericht.Im Namen des Vorstandes wünsche ich allen Landsleuten und denen, die unsere Gemeinschaft schätzen und mitgestalten, eine besinnliche Adventszeit und schöne Weihnachten.

Gerhard Schunn, Vorsitzender

Adventsbasteln für Erwachsene

Gruppenbild beim Adventsbasteln der Kreisgruppe Wolfsburg. Foto: Kai Sotiriou

Weihnachtslieder, knisterndes Kaminfeuer, Heißgetränke, Kinderpunsch, Tannenduft. Das war das Ambiente, welches bei der Familie Klein in Danndorf auf Wunsch der Kreisgruppe am 29. November bereitstand. Das geschah allerdings nicht für den Genuss einer Weihnachtsfeier, sondern in Vorbereitung einer solchen für ein Adventsschmuckgestalten der Erwachsenen.Die Organisatoren Bruni Sotiriou, Heidrun Klein und Kathi Müller hatten den Boden bereitet für diese kreative Entfaltungsmöglichkeit. Jeder der gut ein Dutzend Teilnehmer war angehalten, sich seine notwendigen Materialien selber mitzubringen. Trotzdem war ein Fundus an Ausstattung für alle bereitgestellt. So wurden denn Tannengrün, Bänder, Drähte, Kerzen, Holzscheiben, Äste, Glitzerspray, Rüschenpapier, Styropor, Engelshaar zu kunstvollen Ensembles gebunden, geklebt, gesprayt und geformt. Das Ergebnis konnte sich nach vier Stunden des Wirkens sehen lassen und war teilweise auch bei der Weihnachtsfeier der Kreisgruppe am 7. Dezember in der Bonhoeffer-Gemeinde zu bestaunen. Zum Abschluss ließen sich alle, wohlwollend auf das selbst Kreierte blickend, die leckere Advents-Käseplatte und den Kuchen gemeinsam munden.

Harald Hermann

Kaffee- und Spielnachmittag in Salzgitter

Gut besuchter Kaffee- und Spielnachmittag in Salzgitter. Foto: Gerhard Schunn

Um das Gemeinschaftsgefühl der Siebenbürger Landsleute aus Salzgitter und Wolfsburg, die sich zur Kreisgruppe Wolfsburg zusammengeschlossen hatten, zu stärken, fand ein gemütlicher und erbauender Kaffee- und Spielnachmittag statt. Bruni Sotiriou aus Wolfsburg hatte gemeinsam mit Traute und Konrad Gross, unterstützt von weiteren Familienmitgliedern, den Gemeindesaal der Evangelischen Kirche in Lengede allerliebst hergerichtet und dekoriert. Frau Sotiriou hatte hierfür, und für weitere „Herbstveranstaltungen“ der Kreisgruppe, in stundenlangem kreativem Wirken einmalige Dekoornamentik geschaffen. Das Kuchenbüfett wurde von den Gästen bestückt, und da sich gut 60 Erwachsene und Kinder einfanden, war es entsprechend lecker und einmalig bestückt. Für die Kleinen war wieder der schon beim Kronenfest bewährte Spielparcours aufgebaut, da bei ihnen erfahrungsgemäß das Thema Kuchen schnell gegessen ist. So konnten sie ihrem Spieltrieb freien Lauf lassen, und die Erwachsenen konnten die vielen Dinge bereden, die sich seit der letzten Zusammenkunft aufgestaut hatten.Danach folgte die Puppenshow von Harald Hermann und seinen plüschigen Assistenten für Klein und Groß. Hier konnte zum Beispiel erlebt werden, wie Assistent Laurenz Hänsel und Gretel, sehr zum Missfallen seines Bespielers, an die heute Zeit anpassen wollte, sein Kumpel Eifel Schwierigkeiten hatte, sich Passwörter zu merken, oder Boris, der Geist aus der Dose, Problemen bei der Erfüllung von Haralds Wünschen gegenüberstand. So waren alle Gäste am Ende beseelt, gutgelaunt und wünschten sich eine Fortführung dieser Zusammenkunft. Dieses hat der Vorstand der Kreisgruppe bereits wohlwollend aufgenommen.

Sabine Hermann