Eine emotionale Reise: Zwanzig Jahre Karpatentänzer Wolfsburg

Es ist der 9. Januar 2025. Die Karpatentänzer feiern ihr 20-jähriges Jubiläum. Die Atmosphäre ist erfüllt von Erinnerungen, Stolz und Dankbarkeit.

Karpatentänzer Wolfsburg beim 70. Jubiläum der Landesgruppe Niedersachsen/Bremen am 3. September 2022 im CongressPark in Wolfsburg. Foto: Herta Speri

Faschingsball der Karpatentänzer Wolfsburg

Unsere Reise begann am 9. Januar 2005. In einem privaten Partykeller in Wolfsburg trafen sich neun Paare, fast alle in Bußd bei Mediasch aufgewachsen. Es sollten Tänze eingeübt werden für den ersten gemeinsamen Auftritt beim Bußder Heimattreffen im Oktober desselben Jahres. Eigens für den Auftritt wurden in Handarbeit die jungsächsische Tracht für die Tänzerinnen angefertigt und die weißen Trachtenhemden der Tänzer mit siebenbürgischen Mustern bestickt. Die Tracht symbolisiert unsere Hingabe und Leidenschaft für unsere Wurzeln und Traditionen.Die Bewährungsprobe kam im Juli 2005 bei der Silberhochzeit eines unserer Tanzpaare, Gerlinde und Heinrich Kraus. Dieser Auftritt und auch der gelungene Auftritt mit den begeisterten Reaktionen bei dem Bußder Heimattreffen bestärkten uns: Wir wollten weiter zusammen tanzen!Heute sind wir 23 Tänzerinnen und Tänzer, alle gebürtig aus Siebenbürgen, aus der näheren Umgebung von Mediasch. In den letzten Jahren haben wir über 40 verschiedene Volkstänze einstudiert und aufgeführt.Besonders stolz sind wir auf unsere „Spaßtänze“, die wir neben unseren Volkstänzen für runde Geburtstage und den Faschingsball eingeübt haben – zur Musik aus Filmen wie „Men in Black“, „Fluch der Karibik“, und „Can Can“, um nur einige zu nennen. Unsere Gemeinschaft und der freundschaftliche Kontakt zu anderen Tanzgruppen in und um Wolfsburg haben uns inspiriert, gemeinsam Tanzseminare zu besuchen und an Volkstanzwettbewerben teilzunehmen.Wir haben bei privaten Feiern, dem Tag der Niedersachsen, dem Schützenfest in Calella (Spanien) getanzt. Auch bei Veranstaltungen der Kreisgruppe Wolfsburg (Kronenfest, Jubiläen u.a. Feiern), der Landesgruppe Niedersachsen/Bremen (bei Jubiläen und dem Treffen der Nordlichter) sowie beim Heimattag in Dinkelsbühl waren wir immer gerne dabei. Unsere Reisen nach Wien, in den Harz und nach Mecklenburg-Vorpommern haben uns noch enger zusammengeschweißt. Besonders bewegend war unsere Gruppenfahrt in die alte Heimat Siebenbürgen. Auftritte in Hermannstadt, Mediasch, Bußd und Birthälm brachten unsere Herzen zum Leuchten. Die Erinnerungen an diese emotionalen Momente werden uns immer begleiten.Am 9. Januar 2025 feierten wir das Jubiläum bei unseren Tanzgruppenmitgliedern Adi und Helmi Meltzer, und auch für das Jubiläumsjahr haben wir große Pläne: Eine weitere Gruppenfahrt steht bevor.Dieses Jubiläum war auch Anlass, um auf unsere gemeinsame Geschichte und unsere Leidenschaft für den Tanz zurückzublicken. Wir hoffen, noch lange gesund zu bleiben und auch die nächsten zwanzig Jahre gemeinsam voller Tanz, Freude und Freundschaft zu verbringen!Zum 14. Faschingsball, einem unvergesslichen Abend voller Magie, Freude, Musik und Tanz, laden Sie die Karpatentänzer Wolfsburg für denin das Mehrgenerationenhaus Wolfsburg, Hansaplatz 17, in Wolfsburg ein. Einlass: 18.30 Uhr, Beginn: 19.30 Uhr. Von der Musikband „Melody 2“ könnt ihr euch in Faschingsstimmung versetzen lassen und bis in die Nacht hinein tanzen. Lasst euch unsere selbst gemachten siebenbürgischen Spezialitäten wie herzhafte Kohlrouladen, frisch gebackenes Brot, Cremeschnitten, Faschingskrapfen und natürlich auch „Vișinată“ schmecken.Der Höhepunkt des Abends ist die Prämierung der schönsten Kostüme – immer wieder ein toller Moment. Und natürlich dürft ihr euch auch auf eine Tanzeinlage der Karpatentänzer Wolfsburg freuen. Seid Teil dieses zauberhaften Abends und sichert euch Karten im Vorverkauf bei Adi und Helmi Meltzer, Telefon: (05363) 9983411, oder Irmi und Ernst Dengel, Telefon: (05363) 73504. Wir freuen uns darauf, mit euch gemeinsam den Fasching zu feiern und einen schönen Abend voller Lachen, Freude und wunderschöner Erinnerungen zu haben.

Monika Schunn