Regen, Rhythmus und riesiger Zusammenhalt der Augsburger in Dinkelsbühl

Der Heimattag in Dinkelsbühl begann wettertechnisch eher durchwachsen: Der Himmel war grau, es regnete immer wieder, und die Sonne ließ sich nur sporadisch blicken. Doch die Teilnehmer aus Augsburg – allen voran die Tanzgruppen aus Augsburg – ließen sich davon nicht beirren. Die Stimmung war von Anfang an hervorragend, und das Wochenende entwickelte sich trotz des wechselhaften Wetters zu einem vollen Erfolg.

Fröhlich und stolz trotzen die Trachtenträger der Kreisgruppe Augsburg dem Regen in Dinkelsbühl. Foto: Heike Schuster

Schon am Freitagabend war auf dem Zeltplatz und im Festzelt beste Stimmung. Die angereisten Tanzgruppen aus ganz Deutschland feierten ausgelassen miteinander, tanzten, lachten und genossen das Wiedersehen. Der Regen wurde einfach ignoriert – Gemeinschaft und Vorfreude standen im Mittelpunkt, und so dauerte das fröhliche Treiben bis tief in die Nacht.Am Samstag hieß es früh aufstehen, denn auf dem Sportplatz stand das traditionelle Fußballturnier an. Bereits um 8.30 Uhr fiel der Startschuss. Zwar war die Müdigkeit den Spielern noch ein wenig anzusehen, doch die Motivation war deutlich größer. Die Mannschaft der „FC Augsburger Pali Kings“ zeigte sich kämpferisch und engagiert und überzeugte in mehreren Spielen – auch wenn es am Ende nicht zum Turniersieg reichte. Die Fans und Mitgereisten waren dennoch mächtig stolz auf ihre Jungs. Während sich Sonne und Regen abwechselten, blieb die Stimmung durchgehend gut. Alle Beteiligten – Spieler wie Zuschauer – genossen das sportliche Miteinander.Der Sonntag bildete wie jedes Jahr den Höhepunkt des Heimattages. Um 9.30 Uhr versammelten sich die Tanzgruppen bei der Kreisgruppe Augsburg zum großen Umzug. In diesem Jahr liefen sie mit selbstgebundenen Bauernsträußchen ein – ein fröhlicher Farbtupfer im trüben Wetter. Trotz des anhaltenden Regens säumten viele Zuschauer die Straßen, ausgerüstet mit Regenschirmen und Ponchos. Pünktlich um 10.30 Uhr setzte sich der Umzug in Bewegung – und wurde von Tausenden Besuchern mit großem Applaus und viel Herzlichkeit begleitet.Anschließend stärkten sich alle bei einem gemeinsamen Mittagessen im Meisers Altstadt Brasserie, bevor mit frischer Energie in den Nachmittag gestartet wurde, der mit weiteren Programmpunkten gefüllt war. Besonders viel Beifall erhielt die Augsburger Kindertanzgruppe, die mit sechs Paaren auf dem Schweinemarkt mit ihrer Darbietung der „Sternpolka“ begeisterte. Ein beeindruckender Moment waren die Liegestütze, die die jungen Tänzer mitten in der Choreografie zeigten und die vom Publikum mit tosendem Applaus belohnt wurden. Die Kindertanzgruppe trat später auch vor der Schranne auf – diesmal vor noch größerem Publikum – und wurde auch dort gefeiert.Nicht weniger eindrucksvoll war der Auftritt der Tanzgruppe Augsburg. Mit insgesamt 43 Personen führten sie in fünf Quadrillen die „Russenpolka“ auf – sowohl auf dem Schweinemarkt als auch vor der Schranne. Ein Auftritt in dieser Größe ist eine Seltenheit und sorgte für bewundernde Reaktionen und kräftigen Applaus. Es war ein deutliches Zeichen für die Leidenschaft, mit der die Gruppe bei der Sache ist.Der abschließende Programmpunkt war der gemeinsame Aufmarsch aller Tanzgruppen. Als dieser bereits in vollem Gange war, zogen plötzlich dunkle Wolken auf, und es begann ohne Vorwarnung heftig zu regnen. Doch niemand ließ sich davon beirren: Die Tänzerinnen und Tänzer blieben auf der Fläche und marschierten weiter, und trotz nasser Trachten wurde der Regen einfach weggelacht.Der Aufmarsch wurde mit stolzer Haltung von Herzen lächelnd zu Ende geführt – ein sinnbildlicher Abschluss für ein Wochenende, das ganz im Zeichen von Zusammenhalt, Lebensfreude und gelebter Tradition stand.Auch wenn das Wetter an diesem Wochenende nicht immer auf der Seite der Tänzer war, bleibt eines sicher: Der Heimattag 2025 in Dinkelsbühl war ein voller Erfolg – und hat gezeigt, dass echte Gemeinschaft selbst im strömenden Regen strahlt.

Agnes Bartel