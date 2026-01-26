



26. Januar 2026

Ilse Maria Reich in München: Lesung, Musik und Buchvorstellung

Eine Lesung mit der bekannten Organistin Ilse Maria Reich findet am 7. Februar um 17.00 Uhr im großen Pfarrsaal von St. Pius in München statt.

Die Organistin Ilse Maria Reich Ihr Buch „Von Orgel zu Orgel" ist im vorigen Jahr erschienen und erfreut sich sehr guten Zuspruchs. Es ist eine Autobiographie, die viele Orgelreisen beinhaltet, auch die Städtische Musikschule Rottenburg, die sie aufgebaut hatte und 16 Jahre leitete, außerdem viele Konzerte und Veranstaltungen mit namhaften Solisten. Bei der Lesung werden Lieder von Schubert, Schumann und Meyndt zwischengeschaltet, welche ihr Sohn Christoph Reich (Bariton), zu Gehör bringen wird, begleitet am Klavier von Ilse Maria Reich. Der Eintritt ist frei. Adresse der Veranstaltung: Piusstraße 11, in München (nähe Ostbahnhof, Werksviertel oder U2, U5 Innsbrucker Ring). Parkplätze sind vorhanden.

