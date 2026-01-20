Mit Herz und Tanz: Höhepunkte der Kinder- und Schülertanzgruppe Geretsried im Jahresrückblick 2025

Heute möchten wir eine Gruppe in den Mittelpunkt stellen, von der man im Alltag nur selten hört: die Kinder- und Schülertanzgruppe der Kreisgruppe Bad Tölz – Wolfratshausen. Dabei sind es gerade sie, die unsere siebenbürgische Kultur in die Zukunft tragen. Mit viel Einsatz und Begeisterung zeigen die Kinder, dass Brauchtum lebendig bleibt. Hinter jedem Auftritt, jedem Bastelprojekt und jedem gemeinsamen Ausflug steckt großes Engagement. Genau das macht ihre Arbeit so wertvoll für unsere Gemeinschaft.

Nach dem Auftritt beim Kathreinenball in Geretsried. Foto: Hildi Stefani

Als Weihnachtswichtel bei der Nikolausfeier in Geretsried. Foto: Hildi Stefani

Mit Motivation und Hingabe blickt die Kinder- und Schülertanzgruppe auf ein ereignisreiches Jahr 2025 zurück. Bereits zur Faschingszeit traten die Kinder als Schlümpfe beim Faschingsball auf und sorgten mit ihren Tänzen für beste Stimmung. Auch die Schülertanzgruppe überzeugte unter der Leitung von Astrid Schwab mit ihrem Tanz zu „Cotton Eye Joe“. Weitere Auftritte folgten beim Seniorenfasching in Waldram sowie beim Kinderfasching der Pfarrei Maria Hilf, wo der Schlumpftanz ebenfalls mit viel Applaus aufgenommen wurde. Beim Urzellauf nahmen einige Kinder als kleine Urzeln aktiv am Faschingstreiben teil. Den Abschluss der närrischen Zeit bildete eine eigene Faschingsparty im Vereinsheim, wobei Spiel, Spaß und Gemeinschaft im Vordergrund standen. Im Frühjahr reihten sich zahlreiche Aktivitäten aneinander. Die Volkstanzgruppe wirkte bei der Geretsrieder Jahresfeier anlässlich des 75-jährigen Bestehens der Gemeinde und der 55-jährigen Stadterhebung mit. In den Osterferien nahmen die Kinder an einem Malkurs mit Roland Widmann teil und konnten dabei ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Auch die Osternestsuche auf der Böhmwiese war ein fester Bestandteil des Frühlingsprogramms und wurde durch ein gemütliches Beisammensein am Spielplatz ergänzt. Kreatives Malen sowie Bastelaktionen zu Mutter- und Vatertag rundeten die Frühlingsmonate ab.Am Kinder- und Jugendtag engagierten sich die Kinder gemeinsam mit ihren Eltern, versorgten die Besucher mit Speisen und Getränken und boten Glitzertattoos an, die das Angebot für die jüngeren Gäste sinnvoll ergänzten. Auch beim anschließenden Seniorenkaffee in Waldram waren die Kinder mit dabei und sorgten mit ihren Tänzen für strahlende Gesichter.Der Sommer stand ganz im Zeichen von Tanz und fröhlichem Miteinander. Auf Einladung der Egerländer Gmoi nahmen die Kinder am Maitanz am 1. Mai teil und eröffneten damit die Reihe der sommerlichen Auftritte. Ein weiterer sommerlicher Auftritt folgte beim Kronenfest, bei dem sie ihre Tänze präsentierten und zusätzlich mit einem kreativen Bastelstand das Programm erweiterten. Ein schattiges Plätzchen lud zum Verweilen und Mitmachen ein und entwickelte sich schnell zu einem beliebten Treffpunkt.Ein wichtiger Termin im Jahresverlauf war der traditionelle Aufmarsch beim Waldsommerfest der Stadt Geretsried. Gemeinsam mit der Jugend- und Erwachsenentanzgruppe sowie den Trachtenträgern der Kreisgruppe Bad Tölz – Wolfratshausen waren die Kinder mit großem Engagement vertreten. Vorangetrieben wurde der Aufmarsch von den Isartaler Adjuvanten, die den Zug musikalisch begleiteten und für die passende Stimmung sorgten. Darüber hinaus nahmen einige Kinder am Trachtenaufmarsch in Dinkelsbühl sowie am Gäubodenvolksfest in Straubing teil.Nach den zahlreichen Auftritten und Terminen hatten sich die Kinder eine besondere Belohnung verdient: einen Ausflug zum Ponyhof in Gelting. Dort konnten sie Pony reiten, die Tiere streicheln und die Zeit in der Natur genießen. Ein Tag voller strahlender Gesichter und unvergesslicher Momente, der den Einsatz des ganzen Jahres auf schöne Weise würdigte.Auch im Herbst waren die Kinder mehrfach zu sehen. Sie traten beim siebenbürgischen Seniorennachmittag auf, der insbesondere für die ältere Generation von großer Bedeutung ist. Ein weiteres Ereignis war der Kath­reinenball in den Ratsstuben, der aufgrund der beliebten „Combo“-Band bereits im Vorfeld ausverkauft war. In diesem festlichen Rahmen zeigten die Kinder dort erneut ihre Tänze. Außerdem wirkten sie gemeinsam mit den Ungarndeutschen bei einem Auftritt in einem Seniorenheim mit und boten den Bewohnerinnen und Bewohnern eine willkommene Abwechslung.Die Winterzeit war geprägt von Besinnlichkeit und Gemeinschaft. Ein Ausflug zum Glaswinkler Bauernhof mit Plätzchenbacken und Stallführungen stimmte auf die Adventszeit ein. Anfang Dezember folgte der letzte Auftritt des Jahres als Weihnachtswichtel. Bei der Nikolausfeier der Kreisgruppe in den Ratsstuben führten die Kinder gemeinsam mit der Schülertanzgruppe den Wichteltanz auf, begleitet von Geschichten und Gedichten der Schüler. Der Nikolaus hatte für jedes Kind ein kleines Päckchen dabei, über das sich alle sehr freuten. Einige Kinder ließen den Abend gemeinsam mit ihren Eltern am Lángos-Stand der Kreisgruppe auf dem Christkindlmarkt ausklingen und genossen die festliche Atmosphäre. Den Abschluss des Jahres bildete die gemeinsame Weihnachtsfeier im Vereinsheim, bei der Kinder, Schüler und Eltern bei Punsch, Plätzchen und Pizza das Jahr gemütlich ausklingen ließen.Mit Blick auf das neue Jahr startet die Gruppe nach den Weihnachtsferien motiviert in das Faschingsprogramm. Die Tanzleitung der Kindertanzgruppe, Doris Ongerth, die seit einem Jahr von Anita Bock und Ute Kleisch unterstützt wird, blickt gestärkt in die Zukunft. Da die Gruppe derzeit aus 21 Kindern besteht, arbeiten die drei Tanzleiterinnen eng zusammen, um allen Kindern gerecht zu werden.Gleichzeitig war das vergangene Jahr auch von Dankbarkeit geprägt. Astrid Schwab, die die Schülertanzgruppe über viele Jahre leitete, verdient großen Dank für ihren unermüdlichen Einsatz für den Nachwuchs. Sie hat ihren Abschied für das Jahr 2026 angekündigt. Ab diesem Zeitpunkt übernimmt Tom Kieltsch zunächst übergangsweise die Leitung der Schülertanzgruppe, bis ein neuer Leiter gefunden wird. Wir hoffen, dass er Gefallen an dieser Aufgabe finden und die Gruppe langfristig begleiten wird.Die Zukunft unserer Gemeinschaft liegt in den Händen der Kinder. Für ihre zahlreichen Auftritte haben sie sich jeden Applaus mehr als verdient. Ein großer Dank gilt ebenso allen Eltern, die ihre Kinder mit viel Zeit und Unterstützung begleiten. Die Kreisgruppe Bad Tölz – Wolfratshausen wünscht allen einen guten Start ins neue Jahr.

Anita Bock