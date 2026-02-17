



17. Februar 2026

Kreisgruppe Karlsfeld – Dachau: „Wir feiern Karneval“

Dieses Lied war der Startschuss für die kleine Faschingsfeier unserer Kreisgruppe im Bürgertreff in Karlsfeld. Einige Teilnehmer brachten die gute Laune schon mit ihren Masken mit.





Fröhliche Faschingsfeier in Karlsfeld, von links: Friederike Krafft, Anneliese Gunnesch, Johann Gunnesch und Ilse Stirner. Foto: Horst Steinmaier Beim nächsten Lied wurden wir von Fritzi Krafft, Ilse Stirner und Hanno Gunnesch unterstützt. Die Zuschauer krümmten sich vor Lachen. So stieg die Spannung immer weiter. Den unvorhergesehenen Höhepunkt der Feier sollten die drei Kessel-Geschwister Selina, Aaron und Liam bringen. Sie präsentierten sehr gekonnt und mit viel Spaß eine von Selina erfundene Geschichte aus dem Morgenland, wo einem bösen König die Krone entzogen wurde, um sie an einen gutmütigen König weiterzugeben. Hiermit einen herzlichen Dank an die tapferen Kinder. Mit viel Musik und Plaudereien ging unser Fest gegen Mitternacht zu Ende. Beim Verabschieden deuteten die lächelnden Gesichter darauf hin, dass es sich gelohnt hatte, in Gemeinschaft die fünfte Jahreszeit zu feiern mit der Vorfreude auf den Faschingsball am 7. Februar. Der Applaus und die gute Stimmung motivierten uns, schon über einen weiteren lustigen Abend bei unseren monatlichen Treffen nachzudenken. Der Vorstand spricht hiermit seinen Dank an alle Mitwirkenden aus, denn wie fad wäre es, ohne ein paar Ulknudeln die Treffen abzuhalten. Ein großes Büfett mit mitgebrachten Leckereien wurde aufgebaut, denn mit leerem Magen ist schlecht feiern. Nach der ausgiebigen Mahlzeit wurde gemeinsam das Eingangslied gesungen und schon war Stimmung im Saal. Es folgte der Sketch „Lisi und Kathi im Theater“, ganz gekonnt und lustig vorgetragen von Anneliese Gunnesch und Erika Seiwerth. Das „Schornsteinfegerlied“ verriet uns, dass wir in unseren Reihen einen ehemaligen Schornsteinfeger haben, der für seinen Einsatz gebührend und begleitet mit viel Applaus einen Orden erhielt (eine Klobürste mit Schleife).Beim nächsten Lied wurden wir von Fritzi Krafft, Ilse Stirner und Hanno Gunnesch unterstützt. Die Zuschauer krümmten sich vor Lachen. So stieg die Spannung immer weiter. Den unvorhergesehenen Höhepunkt der Feier sollten die drei Kessel-Geschwister Selina, Aaron und Liam bringen. Sie präsentierten sehr gekonnt und mit viel Spaß eine von Selina erfundene Geschichte aus dem Morgenland, wo einem bösen König die Krone entzogen wurde, um sie an einen gutmütigen König weiterzugeben. Hiermit einen herzlichen Dank an die tapferen Kinder. Mit viel Musik und Plaudereien ging unser Fest gegen Mitternacht zu Ende. Beim Verabschieden deuteten die lächelnden Gesichter darauf hin, dass es sich gelohnt hatte, in Gemeinschaft die fünfte Jahreszeit zu feiern mit der Vorfreude auf den Faschingsball am 7. Februar. Der Applaus und die gute Stimmung motivierten uns, schon über einen weiteren lustigen Abend bei unseren monatlichen Treffen nachzudenken. Der Vorstand spricht hiermit seinen Dank an alle Mitwirkenden aus, denn wie fad wäre es, ohne ein paar Ulknudeln die Treffen abzuhalten. Ilse Stirner

