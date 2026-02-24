



24. Februar 2026

Jugendtanzgruppe Heidenheim beim Großen Siebenbürgerball in München

Am 31. Januar durften wir, die Siebenbürgisch-Sächsische Jugendtanzgruppe Heidenheim, unser Können auf der großen Bühne beim Großen Siebenbürgerball im Hofbräukeller in München präsentieren. Bereits am Tag davor reisten wir gemeinsam nach München. Nach dem Einchecken im Hotel ließen wir es uns ganz nach Münchner Art im Augustiner Stammhaus gutgehen. In gemütlicher Atmosphäre mit Schnitzel, Spätzle und Kaiserschmarren stimmten wir uns auf den bevorstehenden Auftritt ein und ließen im Anschluss den Abend gemeinsam ausklingen.

Die Siebenbürgisch-Sächsische Jugendtanzgruppe Heidenheim beim Großen Siebenbürgerball im Hofbräukeller in München. Foto: privat Der Samstag stand dann ganz im Zeichen des großen Balls. Tagsüber erkundeten wir die Münchner Innenstadt. Mit Aktivitäten wie Schwarzlicht-Minigolf, Shopping und Sightseeing vergingen die Stunden nur so, und schon war es für uns an der Zeit, den Weg Richtung Hofbräukeller in Angriff zu nehmen.



Nachdem mehrere Redner das Publikum begrüßt und durch den Abend geführt hatten, wurden schließlich auch wir angekündigt. Unter den Blicken der zahlreichen Ballgäste eröffneten wir unseren Auftritt mit dem „Berliner Tempo“. Anschließend folgte unser Wettbewerbstanz, die „Flotte Runde“. Der langanhaltende Applaus war für uns die schönste Belohnung für die intensiven Proben der vergangenen Wochen und Monate.



Besonders erinnerungswürdig war der Gemeinschaftstanz „Hettlinger“, bei dem sich Gäste aus dem Publikum ohne Tracht bei uns anschlossen und den Auftritt gemeinsam mit uns abrundeten. Daraufhin tauschten wir die Trachten gegen schicke Abendgarderobe. Für beste Stimmung sorgte die Band TraunSound, zu deren Musik wir gemeinsam mit den anderen Gästen noch lange tanzten und feierten.



Der Große Siebenbürgerball war für uns nicht nur ein Auftritt, sondern ein ganz besonderes Erlebnis. Es war uns eine große Ehre, die siebenbürgisch-sächsische Tradition in diesem Rahmen vertreten zu dürfen.



Sofia Benning

