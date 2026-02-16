



16. Februar 2026

Faschingsball der Kreisgruppe Regensburg in Hainsacker

Der jährliche Veranstaltungsreigen der Kreisgruppe Regensburg wurde mit der Faschingsfeier am 24. Januar im Gasthaus Prößl in Hainsacker eingeleitet. Viele Narren und Närrinnen fanden sich zur fröhlichen Feier ein: Steampunks, Matrosen, eine Usbekin, ein Seeräuberpaar, ein Sportlerpaar, ein Mexikaner, flotte Balletttänzerinnen, ein Gärtner, eine Pantomime, sogar ein Gorilla, ein Handwerksmeister …. neben vielen unmaskierten Gästen.

Prämierte Masken beim Fasching in Hainsacker Foto: Katharina Marpoder Für gute Stimmung auf der Tanzfläche sorgte die Band „Strings" aus Baden-Württemberg. Die Faschingsgesellschaft „Seelania Steinberg am See e.V." erfreute uns zum wiederholten Male mit ihren Darbietungen. Im ersten Teil der Aufführung zeigte die Jugendgarde ihr Können unter der Leitung unseres Landsmanns Jürgen Schneider und seiner Frau Lena. Die 12- bis 16-jährigen Mädchen und Jungen trugen orientalische Kostüme und umrahmten mit flotten Tänzen und akrobatischen Figuren das Prinzenpaar Isabelle I. und Luca I., die in weißen Kostümen gekonnt Walzer tanzten. Im zweiten Teil der Aufführung traten die Jugendgarde und die Schutzblechgarde gemeinsam auf und boten eine vielseitige Show, bestehend aus einem Potpourri an Melodien und Tänzen in jeweils passenden Kostümen. Der erheiternde und flotte Auftritt war zudem ein bunter Farbtupfer auf unserem Fasching, der die anwesenden Masken im Saal ergänzte und die Stimmung bereicherte.



In der Schutzblechgarde machen aktive Frauen über 30 mit, die für lustige Scherze immer zu haben sind und jedes Jahr einen Showeinlagentanz einstudieren. Nach diesen abwechslungsreichen Darbietungen folgte der Aufmarsch der Masken mit anschließender Prämierung. Bis in die frühen Morgenstunden wurde ausgiebig gefeiert. Susanne Mai Buchvorstellung zum Thema „Russlanddeportation" Am Donnerstag, den 26. Februar, um 14.00 Uhr laden wir alle Landsleute und Interessierte zu einer Veranstaltung unter dem Thema „Russlanddeportation" in den Gemeindesaal der evangelischen Lutherkirche in Neutraubling, Uhlandstraße 4, ein. „Russland hat meine Träume begraben" lautet der Titel des Buches mit den Lebenserinnerungen der Augustine Bretz. Ihr Sohn Heinz Bretz hat sie als Buch herausgebracht, das er uns zusammen mit seiner Frau an diesem Nachmittag vorstellen wird. Im Anschluss daran gibt es die Möglichkeit, Fragen zu stellen und miteinander ins Gespräch zu kommen. Wir freuen uns auf viele interessierte Besucher und Besucherinnen! Im Namen des Vorstands

