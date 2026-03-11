



11. März 2026

Reinhold Kraus begeistert mit Brasilien-Vortrag in Geretsried

Manchmal gibt es Abende, die einen noch lange begleiten, weil sie nicht nur schöne Bilder zeigen, sondern das Herz berühren. So war es am 26. Januar, als Reinhold Kraus mit den Worten „Ich würde mich freuen, wenn ich euch unterhalten dürfte“ die Geretsrieder zu seinem Vortrag „Aktivurlaub in Brasilien“ ins Vereinsheim Isarau einlud.

Reinhold Kraus bei seinem Vortrag in ­Geretsried. Foto: Roland Widmann Von der ersten Minute an nahm er uns mit auf eine eindrucksvolle Reise durch eines der faszinierendsten Länder der Welt. Gleich zu Beginn standen wir mit ihm hoch oben auf dem berühmten Zuckerhut in Rio de Janeiro, allerdings nicht nach einer gemütlichen Seilbahnfahrt, sondern nach einem schweißtreibenden, dreistündigen Aufstieg. Gemeinsam mit seinen Mitstreiterinnen und Mitstreitern Dagmar Götz sowie Renate und Egon Kirschner erklomm er den Gipfel, um dort erschöpft, aber voller Glück auf das Lichtermeer der Copacabana hinabzublicken. Wer im Saal saß, spürte diese Mischung aus Staunen und Stolz. Die stimmungsvolle Musik und die packenden Bilder machten den Moment beinahe greifbar.



Weiter ging die Reise zu den majestätischen Iguazú-Wasserfällen, ein Schauspiel der Natur, das Reinhold mit beeindruckenden Live-Aufnahmen festhielt. Der donnernde Klang, das sprühende Wasser, die Regenbögen über den tosenden Fluten, alles so nah, dass man meinte, selbst im feinen Tropfennebel zu stehen. Man sah den Zuschauern an, wie sie für einen Moment den Atem anhielten. Mit Leidenschaft und Wissen erzählte Reinhold von der Artenvielfalt Brasiliens, vom geheimnisvollen Vogelpark voller exotischer Bewohner und vom Wunder des Lebens im Regenwald. Besonders faszinierte seine Dokumentation der Metamorphose einer unscheinbaren Larve zur prächtigen Zikade, ein Sinnbild für Verwandlung und Neubeginn. Sportlich blieb es auch weiterhin. In Bonito zeigte er uns das Schnorcheln in glasklaren Flüssen, Schlauchbootfahren, Stand-up-Paddling und Rafting. Seine Aufnahmen aus dem Pantanal, dem gigantischen Feuchtgebiet des Landesinneren, waren wahre Kunstwerke. Tukane in leuchtenden Farben, Aras im Flug, Kaimane im Sonnenlicht, jeder Blick ein Fenster in eine unberührte Welt.



Mit Mountainbike und Wanderschuhen erkundete das Team den Nationalpark Serra do Cipó sowie den Bandeirinha-Canyon mit 80 Meter hohen Wänden. Diesen Canyon durchschwamm Kraus genussvoll, während Egon an den steilen Wänden entlangkletterte. Schließlich führte der Weg auf die paradiesische Insel Ilha Grande, wo Wanderungen zu einsamen Stränden und der Aufstieg auf den 990 Meter hohen Pico do Papagaio das Abenteuer abrundeten.



Reinholds Erzählweise war mehr als ein Reisebericht. Er war humorvoll, lehrreich, menschlich. Und als wäre all das nicht genug, rundete er seinen Vortrag mit einer sportlichen Höchstleistung ab, dem siebentägigen Transalpin-Lauf, den er nach dem Aktivurlaub gemeinsam mit seinem Cousin Uwe Kauntz absolvierte. 228 Kilometer, 12300 Höhenmeter hoch und runter, in 49 Stunden, eine Leistung, die sprachlos macht. Der Zieleinlauf dieser beiden Ausdauerhelden war pure Emotion, ein Beweis, wozu Leidenschaft und Willenskraft fähig sind. Am Ende des Abends stand nicht nur Applaus, sondern ehrlicher Respekt. Sein Vortrag war keine bloße Bilderreise, sondern eine Liebeserklärung an unsere Erde. Eine Erinnerung daran, wie schön, verletzlich und schützenswert sie ist. Danke, Reinhold, dass du uns mitgenommen hast auf eine Reise. Wir empfehlen diesen Vortrag allen interessierten Kreisgruppen gerne weiter. Roland Widmann

Schlagwörter: Diavortrag, Brasilien, Geretsried

