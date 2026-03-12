



12. März 2026

Marienball in Ludwigsburg begeistert mit viel Tanz und guter Stimmung

Am Samstag, dem 14. Februar, fand im gut gefüllten Bürgerhaus in Möglingen der Marienball der Kreisgruppe Ludwigsburg statt. Der Kreisgruppenvorstand hatte nicht nur für ein unterhaltsames Programm, sondern auch für das leibliche Wohl der Gäste gesorgt. Die Bar wurde in bewährter Weise von der Tanzgruppe Ludwigsburg betrieben.

Die Tanzgruppen aus Ludwigsburg und Wiehl-Bielstein begeisterten mit ihrem Auftritt beim Marienball in Ludwigsburg. Foto: Mandy Zöllner Zum Tanz spielte die Band „Akustik 3“ und sorgte für stimmungsvolle Klänge. Die siebenbürgische Tanzgruppe Ludwigsburg begeisterte das Publikum mit dem „Zillertaler Hochzeitsmarsch“. Die Tanzgruppe, die mit 13 Tanzpaaren auftrat, steht unter der Leitung von Doreen Bartesch, Anita Bierkoch und Emily Meister. Zu Gast war an diesem Abend die siebenbürgisch-sächsische Jugendtanzgruppe Wiehl-Bielstein, die mit dem „No Chly Sangria“ aufwartete. Geleitet wird die Gruppe von den Geschwistern Mara, Jana und Julian Kessmann. Im weiteren Verlauf tanzten beide Tanzgruppen gemeinsam den „Chapelloise“ und ernteten dafür frenetischen Applaus aus dem Publikum. Auch die Zugabe, die nach einer kurzen Verschnaufpause getanzt wurde, wurde von den Zuschauern enthusiastisch gefeiert.



Der Abend erwies sich als großer Erfolg: Ein voller Bürgersaal in Möglingen bot die perfekte Kulisse für eine gelungene Veranstaltung und eine ausgelassene Stimmung. Ein Dank geht an die Helfer, die zu der gelungenen Veranstaltung beigetragen haben. Astrid Rheiner

Schlagwörter: Ludwigsburg, Faschingsball

