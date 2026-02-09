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Rumänisches Nationalarchiv mit neuer Suchmaschine
Mit https://descopera.arhivelenationale.ro/ hat das Nationalarchiv Rumäniens eine Suchmaske online gestellt, die eine niederschwellige Suche in den Beständen des Nationalarchivs ermöglicht. mehr...
Kommentare
Artikel wurde 1 mal kommentiert.
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1 • k-peter-s schrieb am 12.03.2026, 18:41 Uhr:Etwas müde und nicht immer intuitiv aber sehr hilfreich.
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