Kommentare zum Artikel

9. Februar 2026

Rumänien und Siebenbürgen

Rumänisches Nationalarchiv mit neuer Suchmaschine

Mit https://descopera.arhivelenationale.ro/ hat das Nationalarchiv Rumäniens eine Suchmaske online gestellt, die eine niederschwellige Suche in den Beständen des Nationalarchivs ermöglicht. mehr...

Kommentare

Artikel wurde 1 mal kommentiert.

  • k-peter-s

    1k-peter-s schrieb am 12.03.2026, 18:41 Uhr:
    Etwas müde und nicht immer intuitiv aber sehr hilfreich.

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