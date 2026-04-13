



13. April 2026

Ereignisreicher Probentag der Projektgruppe Haferland mit Tanz, Sonne und Baumstriezel

Zu einer ausgiebigen Probe hatte Astrid Göddert die Mitglieder der Projektgruppe Haferland eingeladen. Die langjährige Leiterin der Projektgruppe hatte einen ereignisreichen Tag angekündigt – und sie sollte recht behalten. Kurz vor Ostern traf sich die inzwischen zu einer Großfamilie gewachsene Tanzgruppe bei Sieglinde und Kurt in München zur gemeinsamen Tanzprobe.

Einen ereignisreichen Probentag erlebte die Projektgruppe Haferland mit Freunden. Foto: privat Die Teilnehmer hatten nicht nur gute Laune mitgebracht, auch das Wetter spielte mit: Die Sonne strahlte mit allen um die Wette, so dass die Probe kurzerhand in den Hof verlegt werden konnte. In dieser fröhlichen Atmosphäre wurden besonders intensiv die drei Tänze „Salamander“, „Sonderburger Doppelquadrille“ und „Walzer für Mona“, geprobt, denn in den kommenden Wochen stehen mehrere Auftritte bevor. Mit viel Engagement, Rhythmusgefühl und gegenseitiger Unterstützung wurde an Schrittfolgen, Haltung und Ausdruck gefeilt.



Auch eine große Fangemeinde war anwesend. Unter den Gästen befanden sich unter anderem der stellvertretende Bundesvorsitzende Werner Kloos und der bayerische Landesvorsitzende Manfred Binder. Die Familie der Projektgruppe wird immer größer – viele Freunde und Angehörige waren mitgekommen, um zuzusehen, anzufeuern und den gemeinsamen Tag zu genießen. Die Gemeinschaft und der Zusammenhalt waren deutlich spürbar.



Eine willkommene Pause bot die Backvorführung von Baumstriezel auf Kohlen mit Isolde, Kurt und Manfred Binder. Nachdem Ingeborg Binder in knappen Worten die Geschichte des Baumstriezels, der seinen Ursprung im Burzenland hat, erzählt hatte, durften alle mit anpacken. Mit viel Neugier verfolgten die Anwesenden das Kneten des Teiges und die Vorbereitung der Backrolle. Anschließend wurde gemeinsam gebacken.



Das Ergebnis konnte sich sehen lassen: Ein beeindruckender, vier Meter langer Baumstriezel entstand, an dem schließlich alle gemeinsam Hand angelegt hatten. Der Duft frisch gebackenen Gebäcks erfüllte den Hof und sorgte für zusätzliche Begeisterung.



Gut gestärkt wurde danach erneut das Tanzbein geschwungen. Die zuvor geprobten Tänze wurden wiederholt, und so mancher Zuschauer ließ sich spontan mitreißen und fand sich im Tanzreigen wieder. Der Tag klang in fröhlicher Stimmung aus – mit Musik, Bewegung und vielen schönen Begegnungen. Alle waren sich einig: Es war ein gelungener, ereignisreicher Probentag, der die Gemeinschaft weiter gestärkt und große Vorfreude auf die kommenden Auftritte geweckt hat. Die Teilnehmer hatten nicht nur gute Laune mitgebracht, auch das Wetter spielte mit: Die Sonne strahlte mit allen um die Wette, so dass die Probe kurzerhand in den Hof verlegt werden konnte. In dieser fröhlichen Atmosphäre wurden besonders intensiv die drei Tänze „Salamander“, „Sonderburger Doppelquadrille“ und „Walzer für Mona“, geprobt, denn in den kommenden Wochen stehen mehrere Auftritte bevor. Mit viel Engagement, Rhythmusgefühl und gegenseitiger Unterstützung wurde an Schrittfolgen, Haltung und Ausdruck gefeilt.Auch eine große Fangemeinde war anwesend. Unter den Gästen befanden sich unter anderem der stellvertretende Bundesvorsitzende Werner Kloos und der bayerische Landesvorsitzende Manfred Binder. Die Familie der Projektgruppe wird immer größer – viele Freunde und Angehörige waren mitgekommen, um zuzusehen, anzufeuern und den gemeinsamen Tag zu genießen. Die Gemeinschaft und der Zusammenhalt waren deutlich spürbar.Eine willkommene Pause bot die Backvorführung von Baumstriezel auf Kohlen mit Isolde, Kurt und Manfred Binder. Nachdem Ingeborg Binder in knappen Worten die Geschichte des Baumstriezels, der seinen Ursprung im Burzenland hat, erzählt hatte, durften alle mit anpacken. Mit viel Neugier verfolgten die Anwesenden das Kneten des Teiges und die Vorbereitung der Backrolle. Anschließend wurde gemeinsam gebacken.Das Ergebnis konnte sich sehen lassen: Ein beeindruckender, vier Meter langer Baumstriezel entstand, an dem schließlich alle gemeinsam Hand angelegt hatten. Der Duft frisch gebackenen Gebäcks erfüllte den Hof und sorgte für zusätzliche Begeisterung.Gut gestärkt wurde danach erneut das Tanzbein geschwungen. Die zuvor geprobten Tänze wurden wiederholt, und so mancher Zuschauer ließ sich spontan mitreißen und fand sich im Tanzreigen wieder. Der Tag klang in fröhlicher Stimmung aus – mit Musik, Bewegung und vielen schönen Begegnungen. Alle waren sich einig: Es war ein gelungener, ereignisreicher Probentag, der die Gemeinschaft weiter gestärkt und große Vorfreude auf die kommenden Auftritte geweckt hat. Ingeborg Binder

Schlagwörter: Haferland, Projektgruppe, Treffen

Bewerten:

Noch keine Kommmentare zum Artikel.

Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich. Die Kommentarfunktion ist nur für registrierte Premiumbenutzer (Verbandsmitglieder) freigeschaltet.