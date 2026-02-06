



6. Februar 2026

Siebenbürger-Campertreffen in Bad Dürrheim

Nach dem großen Erfolg der Premiere im vorigen Sommer geht es weiter: Vom 3. bis 5. Juli 2026 findet in Bad Dürrheim das Siebenbürger-Campertreffen 2.0 statt. Eingeladen sind alle Campingfreunde mit Wohnmobil oder Wohnwagen, die Lust auf Gemeinschaft, Musik und ein entspanntes Wochenende unter Gleichgesinnten haben. Treffpunkt ist der Stellplatz in der Huberstraße 34/2 in Bad Dürrheim.

Nach der gelungenen Premiere 2025 wird zum zweiten Campertreffen eingeladen. Das Treffen steht unter der Schirmherrschaft von Radio Siebenbürgen. Für die Organisation ist – wie bereits beim ersten Campertreffen – Ossy verantwortlich, der unter anderem auch als Moderator bei Radio Siebenbürgen tätig ist. Um besser planen zu können, bittet Ossy um eine kurze Voranmeldung unter Telefon (01 71) 4 06 77 35. Wer mobile Freiheit liebt und Gemeinschaft schätzt, sollte sich dieses Wochenende vormerken. Bad Dürrheim freut sich auf viele Camper und ein Wiedersehen im Sommer 2026. Dort soll erneut das entstehen, was viele Teilnehmer beim ersten Treffen als „ein Gefühl wie Heimkommen" beschrieben haben: ungezwungene Begegnungen, Gespräche im Dialekt, gemeinsames Essen und Musik bis in den Abend hinein. Für das Programm ist gesorgt. Ein Open-Air-Konzert der Band „Strings" verspricht beste Stimmung, dazu gibt es frisch gebackenen Baumstriezel und weitere kulinarische Angebote. Im Mittelpunkt steht jedoch das gemütliche Beisammensein. Man sitzt zusammen, lernt neue Leute kennen und trifft alte Bekannte wieder – ganz ohne Zeitdruck.

