



21. Februar 2026

American Football: Eine Teamsportart verbindet – auch zwei Siebenbürger Sachsen in Augsburg

American Football gilt vielen in Europa noch immer als typisch amerikanische Sportart. Doch längst hat sich das körperbetonte und taktisch anspruchsvolle Spiel auch in Deutschland fest etabliert. Ziel des Spiels ist es, den eiförmigen Ball mit geplanten Spielzügen über das Feld in die gegnerische Endzone zu bringen oder durch Kicks Punkte zu erzielen. Dabei sind Teamgeist, Disziplin, körperliche Fitness und strategisches Denken entscheidend – Werte, die weit über den Sport hinausreichen.

American Football: Tobias Martini (links) und Jan Dengel @RLPhotography. Foto: Robert Lichtenstern Dass American Football auch für die siebenbürgisch-sächsische Gemeinschaft Bedeutung hat, zeigen zwei junge Sportler besonders eindrucksvoll: die beiden 21-jährigen Siebenbürger Sachsen Jan Dengel und Tobias Martini. Jan Dengel hat familiäre Wurzeln in Mediasch (Mutter) und Alzen (Vater). Tobias Martini stammt väterlicherseits aus Kleinscheuern und mütterlicherseits aus Zeiden.



Gemeinsam stehen die beiden für die Augsburg Centurions auf dem Feld – und das mit großem Erfolg. In der vergangenen Saison gewann das Team die Regionalliga (3. Liga) ungeschlagen und setzte damit ein starkes sportliches Ausrufezeichen.



In der kommenden Spielzeit wartet nun die nächste große Herausforderung: Die Augsburg Centurions treten in der German Football League 2 (GFL 2) an, der zweithöchsten Spielklasse Deutschlands. Die Heimspiele werden im traditionsreichen Rosenaustadion ausgetragen – ein bedeutender Schritt für den Verein und den American Football in der Region.



Schlagwörter: Sport, American Football, Dengel, Martini, Augsburg

