Wofür soll eine Zusammenarbeit mit dem BdV gut sein? Wir sind freiwillig aus Siebenbürgen weg. Wenn man diesen Beitrag liest, klingt es so als ob die hessische Landesvorsitzende zu dieser Veranstaltung gezwungen wurde und auch kein wirkliches Interesse hatte diesen Beitrag zu schreiben. So einen unmotivierten Beitrag hab ich hier schon lange nicht mehr gelesen. Ich würde Ihre Einstellung sehr gut nachvollziehen können.

1 • gogesch schrieb am 03.04.2017, 08:21 Uhr:

2 • daniel schrieb am 03.04.2017, 21:01 Uhr:

Wofür eine Zusammenarbeit mit dem BdV gut sein soll?

Einige Beispiele:

Der BdV gehört zu den gesellschaftlich relevanten Gruppen, die in den obersten Aufsichtsgremien für die Programmkontrolle vertreten sind, z.B. Medienrat, Medienkommission, Rundfunkrat, Fernsehrat.



Durch die Arbeit des Beirats für Vertriebenen- und Spätaussiedlerfragen des Bayerischen Sozialministeriums (u.a. sechs Vertreter des BdV, d.h. der Landsmannschaften, darunter ein bis zwei auch unseres Verbandes) konnte



- eine Regelung zum sog. "Fiktivabzug" bei Fremdrenten beschleunigt erreicht werden, was auch vielen unserer Landsleute zugute kam,



- eine Arbeitsgruppe von Historikern und Lehrern (auch unter Beteiligung der Landsmannschaften, auch unseres Verbandes) gegründet werden, die dem Defizit des Unterrichts an bayerischen Schulen hinsichtlich der Geschichte der Deutschen aus dem Osten Europas entgegenwirkt und entsprechend aufbereitetes Material für den Unterricht erarbeitet und zur Verfügung gestellt hat.



Herta Daniel

Bundesvorsitzende