Das dritte Wochenende im November stand für den Vorstand des Landesverbands Hessen des Verbands der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V. ganz im Zeichen des Austauschs und der Zusammenarbeit. In einer intensiven Arbeitstagung trafen sich Vorstandsmitglieder sowie Vertreter und aktive Mitglieder aus allen Kreisverbänden, Kulturgruppen und Jugendvertretungen, um gemeinsam an zentralen Projekten zu arbeiten und neue Impulse zu setzen. mehr...