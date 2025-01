Landesvorstand Hessen tagte im Taunus: Austausch und Innovation im Fokus

Das dritte Wochenende im November stand für den Vorstand des Landesverbands Hessen des Verbands der Siebenbürger Sachsen in Deutschland e.V. ganz im Zeichen des Austauschs und der Zusammenarbeit. In einer intensiven Arbeitstagung trafen sich Vorstandsmitglieder sowie Vertreter und aktive Mitglieder aus allen Kreisverbänden, Kulturgruppen und Jugendvertretungen, um gemeinsam an zentralen Projekten zu arbeiten und neue Impulse zu setzen.

Landesvorstand Hessen bei seiner Arbeitstagung Foto: Ingwelde Juchum

Im Zentrum der Tagung standen vier Themenfelder, die in Diskussionsrunden bearbeitet wurden:: Ein Schwerpunkt lag auf der Stärkung der Jugendarbeit. Ideen für eine intensivere Einbindung junger Mitglieder wurden diskutiert. Dabei wurden innovative Ansätze wie die Gründung einer Jugendplattform und der Ausbau digitaler Angebote entwickelt, um Jugendliche stärker für die Vereinsarbeit zu begeistern.: Die Teilnehmer erarbeiteten Konzepte, um die Integrationsarbeit weiterzuentwickeln. Sie stellten Projekte vor, die kulturelle Brücken schlagen sollen, z.B. interkulturelle Kochabende und gemeinsame Sportveranstaltungen mit anderen Gemeinden.: Besonders die Frage, wie die Geschichte durch Lesungen, Vorträge und Gespräche mit der Erlebnisgeneration lebendig gehalten werden kann, führte zu lebhaften Diskussionen. Geplant sind Lesungen, die historische Ereignisse oder Romanfiguren in den Mittelpunkt rücken und jüngere Leute mit Zeitgeschehnissen über ein anders Medium vertraut machen.: Ein weiteres zentrales Thema war die stärkere Vernetzung der Untergruppierungen mit externen Organisationen und dem BdV. Kooperationen mit regionalen Vereinen und Verbänden wurden ins Auge gefasst, um Synergien zu schaffen und gemeinsame Veranstaltungen zu realisieren.Die Teilnehmer lobten die produktive Atmosphäre der Tagung. „Es war inspirierend zu sehen, wie engagiert und kreativ alle Beteiligten an den Themen gearbeitet haben“, sagte Ingwelde Juchum, die Vorsitzende des Landesvorstands. „Besonders beeindruckend war die Vielfalt der Ideen, die aus den verschiedenen Gruppen eingebracht wurden.“Abseits der inhaltlichen Arbeit bot die Tagung auch Raum für den persönlichen Austausch und die Stärkung des Zusammenhalts. Der moderne Tagungsraum und die mitgebrachten siebenbürgischen Spezialitäten sorgten für eine angenehme Atmosphäre und stärkten den Teamgeist der Teilnehmenden.Mit einem klaren Fokus auf Innovation und Zusammenarbeit endete die Tagung am Sonntagmittag. Alle Beteiligten zeigten sich motiviert, die beschlossenen Projekte umzusetzen und die Zusammenarbeit zwischen den Gruppen und Verbänden weiter zu intensivieren. „Diese Arbeitstagung hat gezeigt, wie viel Potenzial in unserem Netzwerk steckt. Gemeinsam können wir viel bewegen“, resümierte eine Teilnehmerin.Die Ergebnisse der Tagung werden in den kommenden Monaten in den einzelnen Kreisverbänden und Referaten konkretisiert.

Ramona Linz