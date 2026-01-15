Kommentare zum Artikel
Seminar „Tradition pflegen – Heimat erleben“ in Waldkraiburg
Am 26. September 2025 fand das Seminar „Tradition pflegen – Heimat erleben 2.0“ der Kreisgruppe Waldkraiburg statt – ein vom Kulturprogramm des Landesverbands der Siebenbürger Sachsen gefördertes Projekt, das erneut großen Zuspruch erhielt. 25 Teilnehmerinnen und Teilnehmer unterschiedlichen Alters kamen zusammen, um ein Stück siebenbürgische Heimatküche aufleben zu lassen. Nach dem letzten Workshop unter dem Motto „Hanklich backen“ stand heuer ein neues Highlight auf dem Programm: Zacuscă und Kartoffelbrot zubereiten. mehr...
Kommentare
Artikel wurde 1 mal kommentiert.
-
1 • gogesch schrieb am 16.01.2026, 11:10 Uhr:Kleiner Tipp:
Euer Kreisgruppenvorsitzender könnte Gechwiechpert übernehmen.
Die schmeckte ihm sehr gut, als er noch jung war.
Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich. Die Kommentarfunktion ist nur für registrierte Premiumbenutzer (Verbandsmitglieder) freigeschaltet.