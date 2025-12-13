13. Dezember 2025
Likörherzen (Plätzchen mit Kirschlikör-Guss)
Seit 2019 betreibt die aus Malmkrog stammende Helga Wagner den YouTube-Kanal „Helgas Leckereien“ (siehe Interview in der Siebenbürgischen Zeitung vom 3. Juni 2025, Seite 13). Auf www.youtube.com/@helgasleckereien gibt es rund 500 Videos mit Koch- und Backanleitungen zu sehen; einige der Rezepte haben wir in den vergangenen Ausgaben der Zeitung vorgestellt, weitere gibt es online.
Zutaten (für ca. 45-50 Stück, fertig zusammengeklebt):
200 g Mehl Type 405
1 Messerspitze Backpulver
1 Prise Salz
125 g Zucker
125 g gemahlene Nüsse (Mandeln oder Haselnüsse oder Walnüsse)
150 g Butter
1 Ei
Füllung: Kirschkonfitüre ca. 300 g
Glasur:
200 g Puderzucker
3-4 EL heißer Kirschlikör
Verzierung: Zuckerherzen oder Zuckerblümchen
Zubereitung: Aus den gesamten Zutaten einen Mürbteig zubereiten (im TM 25 Sek Stufe 7). Den Teig in eine Folie packen, etwas flachdrücken und für mindestens 2 Stunden kalt stellen. Den Teig danach kurz geschmeidig von Hand kneten, ausrollen und Herzen ausstechen. Diese auf ein vorbereitetes Backblech geben. Bei 180°C Ober-/Unterhitze im vorgeheizten Backofen etwa 10 Minuten backen.
Nach dem Erkalten immer zwei Herzen mit Kirschkonfitüre zusammenkleben.
Für die Glasur den Puderzucker sieben und mit heißem Kirschlikör glattrühren. Plätzchen damit bestreichen und mit Zuckerherzen oder Zuckerblümchen verzieren.
Schlagwörter: Kulinarik, Rezept, Backen
