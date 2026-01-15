



15. Januar 2026

Seminar „Tradition pflegen – Heimat erleben“ in Waldkraiburg

Am 26. September 2025 fand das Seminar „Tradition pflegen – Heimat erleben 2.0“ der Kreisgruppe Waldkraiburg statt – ein vom Kulturprogramm des Landesverbands der Siebenbürger Sachsen gefördertes Projekt, das erneut großen Zuspruch erhielt. 25 Teilnehmerinnen und Teilnehmer unterschiedlichen Alters kamen zusammen, um ein Stück siebenbürgische Heimatküche aufleben zu lassen. Nach dem letzten Workshop unter dem Motto „Hanklich backen“ stand heuer ein neues Highlight auf dem Programm: Zacuscă und Kartoffelbrot zubereiten.

Teilnehmer des Seminars in Waldkraiburg. Foto: Sarah-Michelle Müller Diesen besonderen Tag organisierte Sarah-Michelle Müller, Jugendreferentin und Tanzleiterin der Kreisgruppe. Unterstützt wurde sie von Ute Müller und Günter Pelger, die ihr Wissen mit viel Herzblut an die Gäste weitergaben. In kleinen Gruppen durchliefen diese verschiedene Stationen: Zunächst wurde Gemüse gegrillt, geputzt und fein zerkleinert. Anschließend wanderte alles in große Töpfe, wo die Masse lange vor sich hin köchelte. Natürlich durfte das ausdauernde Rühren unter wachsamer Beobachtung nicht fehlen – eine echte Geduldsprobe, die aber mit viel Lachen und Teamwork gemeistert wurde. Währenddessen widmete sich die andere Gruppe dem Teig für das Kartoffelbrot, damit dieser in Ruhe gehen konnte. Anschließend wanderte er in den Ofen und wurde zu einem knusprigen, warmen Brot, dessen bewusst verbrannte Kruste mit einem Holzlöffel abgeklopft wurde.



Der Tag war geprägt von fröhlicher Stimmung, guten Gesprächen und dem gemeinsamen Lernen rund um traditionelle Gerichte. Als Belohnung genossen alle am Ende eine selbst gemachte, köstliche siebenbürgische Brotzeit.



Den gelungenen Abschluss bildete eine gemütliche Schlagerparty, ganz nach dem Geschmack vieler Siebenbürgerinnen und Siebenbürger.



Fazit: Ein rundum gelungenes Seminar mit vielen zufriedenen – und vor allem satten – Gästen. Schon jetzt freut man sich auf das nächste Mal. Vielleicht heißt das Motto dann: Telemea selber herstellen? Oder geht es doch in eine ganz andere Richtung?



Ein herzliches Dankeschön geht an alle Helferinnen und Helfer, die diesen besonderen Tag möglich gemacht haben!

Sarah-Michelle Müller

Schlagwörter: Seminar, Kulinarik, Traditionspflege

