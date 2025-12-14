14. Dezember 2025
Rotweinplätzchen
Seit 2019 betreibt die aus Malmkrog stammende Helga Wagner den YouTube-Kanal „Helgas Leckereien“ (siehe Interview in der Siebenbürgischen Zeitung vom 3. Juni 2025, Seite 13). Auf www.youtube.com/@helgasleckereien gibt es rund 500 Videos mit Koch- und Backanleitungen zu sehen; einige der Rezepte haben wir in den vergangenen Ausgaben der Zeitung vorgestellt, weitere gibt es online.
Zutaten (für etwa 70 Stück):
500 g Mehl Typ 405
½ Päckchen Backpulver (7 g)
2 EL Backkakao gesiebt
200 g Zucker
1 Prise Salz
1 Ei
2 TL Zimt
280 g Butter (Zimmertemperatur)
60 ml Rotwein
Verzierung: Schokoladenglasur, gemahlene Nüsse, Erdbeermarmelade
Zubereitung: Mehl, Backpulver und Kakao sieben. Zucker, Salz, 1 Ei, Zimt, Butter und Rotwein hinzufügen und einen Knetteig herstellen. In Frischhaltefolie verpacken, flachdrücken und 1-2 Stunden kühl stellen. Runde Plätzchen von ca. 4-5 cm Durchmesser ausstechen und im vorgeheizten Backofen bei 170 °C Umluft ca. 10-12 Minuten backen. Die abgekühlten Plätzchen mit Marmelade bestreichen und mit einem zweiten Plätzchen zusammensetzen.
Den Rand des Gebäckes mit einer geschmolzenen Schokoglasur bestreichen und in gemahlenen Nüssen wälzen.
500 g Mehl Typ 405
½ Päckchen Backpulver (7 g)
2 EL Backkakao gesiebt
200 g Zucker
1 Prise Salz
1 Ei
2 TL Zimt
280 g Butter (Zimmertemperatur)
60 ml Rotwein
Verzierung: Schokoladenglasur, gemahlene Nüsse, Erdbeermarmelade
Zubereitung: Mehl, Backpulver und Kakao sieben. Zucker, Salz, 1 Ei, Zimt, Butter und Rotwein hinzufügen und einen Knetteig herstellen. In Frischhaltefolie verpacken, flachdrücken und 1-2 Stunden kühl stellen. Runde Plätzchen von ca. 4-5 cm Durchmesser ausstechen und im vorgeheizten Backofen bei 170 °C Umluft ca. 10-12 Minuten backen. Die abgekühlten Plätzchen mit Marmelade bestreichen und mit einem zweiten Plätzchen zusammensetzen.
Den Rand des Gebäckes mit einer geschmolzenen Schokoglasur bestreichen und in gemahlenen Nüssen wälzen.
Schlagwörter: Kulinarik, Rezept, Backen
Noch keine Kommmentare zum Artikel.
Zum Kommentieren loggen Sie sich bitte in dem LogIn-Feld oben ein oder registrieren Sie sich. Die Kommentarfunktion ist nur für registrierte Premiumbenutzer (Verbandsmitglieder) freigeschaltet.