21. Dezember 2016 Druckansicht | Empfehlen

TV-Tipp: "Weihnachten in Siebenbürgen"

Siebenbürgen hat eine wechselvolle Geschichte. Auch Weihnachten wird hier anders gefeiert als anderswo - das hat Pfarrer Joachim Lorenz in Malmkrog gelernt. Für Besinnlichkeit bei Kerzenlicht ist wenig Zeit. Das Fest will vorbereitet sein: große Mengen an Gebäck müssen im Holzofen gebacken, ein Schwein geschlachtet, die Häuser geputzt, die große Tanne für die Kirche besorgt, aufgebaut und geschmückt werden. 3sat zeigt am Samstag, dem 24. Dezember, 9.05 bis 9.35 Uhr, den halbstündigen Film „Weihnachten in Siebenbürgen“ von Claudia Dejá, der zum ersten Mal am 16. Dezember 2012 in der ARD-Reihe „Gott und die Welt“ ausgestrahlt wurde.

Eigentlich wollten Pfarrer Joachim Lorenz und seine Frau Christiane nur ein einjähriges Praktikum in Siebenbürgen machen. Damals in den 90er Jahren, als viele Deutsche aus Rumänien auswanderten, haben sie versucht, die Bewohner des Dorfs Malmkrog zum Bleiben zu bewegen. Inzwischen lebt die Pfarrersfamilie seit 20 Jahren im Dorf. Joachim ist heute Vater von drei Kindern und hat sich über die vielen Jahre vertraut gemacht mit der anfangs fremden Kultur der Siebenbürgersachsen, ihre Vorstellung von Autorität, ihr Talent zur Improvisation. Auch Weihnachten wird anders gefeiert, als er und seine Frau es von zu Hause gewohnt waren.



Schlagwörter: TV-Tipp, Weihnachten, Malmkrog

