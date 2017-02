Wichtige Gedenktage 2017

Ereignisse, die die Geschichte der Siebenbürger Sachsen geprägt haben, Geburts- und Todestage von Persönlichkeiten mit besonderen Leistungen in Politik, Kultur und Wirtschaft.

Historische Ereignisse

Geburtstage

Todestage

Jahre seit der ersten urkundlichen Erwähnung von MettersdorfJahre seit der ersten urkundlichen Erwähnung von Mediasch und TobsdorfJahre seit Reformator Martin Luther die 95 Thesen an die Tür der Schlosskirche in Wittenberg schlug, 31.10.1517Jahre seit Beginn der Reformation in Siebenbürgen, im Oktober 1542 wird die „evangelische Mess“ in Kronstadt eingeführt, 1543 erscheint Honterus’ ReformationsbüchleinJahre seit Gründung des Brukentalmuseums in HermannstadtJahre seit dem österreichisch-ungarischem Ausgleich, Bildung der Doppelmonarchie Österreich-UngarnJahre seit Verlegung des evangelischen Bischofssitzes von Birthälm nach HermannstadtJahre seit Gründung des Hilfskomitees der Siebenbürger Sachsen, 6.2.1947 in MünchenJahre seit Bestehen der Patenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen über die Landsmannschaft der Siebenbürger Sachsen, 26.5.1957 in DüsseldorfJahre seit Einweihung der Gedenkstätte der Siebenbürger Sachsen in Dinkelsbühl, Pfingsten 1967Jahre seit Aufnahme der diplomatischen Beziehungen zwischen Rumänien und der Bundesrepublik Deutschland, 31.1.1967 in BonnJahre seit Eröffnung des Freilichtmuseums für bäuerliche Kunst in HermannstadtJahre seit dem Freundschafts- und Partnerschaftsvertrag zwischen Rumänien und der Bundesrepublik Deutschland, 21.4.1992 in BukarestJahre seit dem EU-Beitritt Rumäniens, 1.1.2007. von Ignaz Edler von Born, Geologe, Mineraloge, 26.12.1742 in Kapnik (Nordsiebenbürgen). von Martin von Hochmeister d.J., Verleger, Buchhändler, Stuhlrichter, Bürgermeister, 19.4.1767 Hermannstadt. von Gustav Adolf Kayser, Apotheker, Botaniker, 24.9.1817 in Hermannstadt. von Friedrich Bayer(n), Naturforscher, Prähistoriker, 20.10.1817 in Kronstadt. von Karl Fuß, Schulmann, Pfarrer, Entomologe, 29.10.1817 in Hermannstadt. von Georg Daniel Teutsch, Gymnasiallehrer, Historiker, Bischof, 12.12.1817 in Schäßburg. von Julius Teutsch, Vorgeschichtler, Likörfabrikant, 1867 in Kronstadt. von Albert Franz Arz von Straussenburg, Magistratsrat, Heraldiker, Graphiker, 17.1.1892 in Hermannstadt. von Ria Müller-Löwitsch, Violonistin, 8.2.1892 in Wien. von Fritz Heinz Reimesch, Schriftsteller, Publizist, erster Vorsitzender des Hilfskomitees und Verbandes der Siebenbürger Sachsen, 10.2.1892 in Kronstadt. von Konrad Möckel, Naturwissenschaftler, Pfarrer, Theologe, 29.7.1892 in Petersdorf bei Mühlbach. von Friedrich Krauß, Sprachwissenschaftler, 31.12.1892 in Bistritz. von Georg Scherg, Schriftsteller, 19.1.1917 in Kronstadt. von Ernst Irtel, Musikpädagoge, Chorleiter, Komponist, 9.2.1917 in Mühlbach. von Marianne Weingärtner, Malerin, Zeichnerin, Illustratorin, 15.3.1917 in Linz. von Karl Fronius, Fachlehrer, Experte der Sägewerksindustrie, 25.7.1917 in Pösen. von Martin Felmer, Lehrer, Pfarrer, Wissenschaftler, 28.3.1767 in Hermannstadt. von Andreas Brecht von Brechtenberg, Dichter, 18.8.1842 in Budapest. von Georg Paul Binder, Schulmann und Superintendent, 12.6.1867 in Birthälm. von Martin Langer, Arzt und Aufklärer, 17.6.1792 in Bodok. von Carl Dörschlag, Kunsterzieher, Zeichenlehrer, Maler, 25.3.1917 in Hermannstadt. von Wilhelm Auerlich, Fotograf, 13.10.1917. von Wilhelm Weiß, Chorleiter, Sänger, Lehrer, 3.1.1917 in Hermannstadt. von Mathilde von Larcher, Opern- und Konzertsängerin, 14.3.1942. von Carl Römer, Dichter, Literaturhistoriker, 1942 in Mediasch. Johann Plattner, Schriftsteller, Historiker, 1942 in Hermannstadt. von Gustav Martin Borger, Konzert- und Opernsänger, 14.1.1967 in Hermannstadt. von Stefan Temesváry, Dirigent, Musikwissenschaftler, Komponist, 10.4.1967 in Penzberg (Oberbayern). von Wilhelm Folberth, Erfinder des Scheibenwischers, 21.7.1967 in Lakewodd, Ohio (USA). von Johann Stierl, Lyriker, Erzähler, 30.1.1992 in Marchtrenk. von Erwin Neustädter, Schriftsteller, 4.5.1992 in Kaufbeuren. von Alfred Coulin, Journalist, 5.6.1992 in Köln