Die Gedenktage 2025 zu historischen Ereignissen, Geburts- und Todestagen wurden zusammengestellt von Dr. Ingrid Schiel, Geschäftsführerin des Siebenbürgen-Instituts an der Universität Heidelberg.

Paul Richter, Komponist (1875-1950). Porträt von Hans Eder

Historische Ereignisse

Geburtstage

Todestage

Jahre seit der Krönung Stephan I. zum König von Ungarn, 1000Jahre seit der Gründung der Zisterzienser-Abtei in Kerz, 1200Jahre seit der Vertreibung des Deutschen Ritterordens aus dem Burzenland, 1225Jahre seit der ersten urkundlichen Erwähnung Klausenburgs, 1275Jahre seitdem die grundherrliche Gerichtsbarkeit des siebenbürgischen Bischofs von König Ludwig I. in Schutz genommen wird, 1375Jahre seit Verleihung des Dominiums Rodna und Rodnaer Tal an Bistritz durch König Mathias, 1475Jahre seitdem der Stadt Hermannstadt die Besitzungen und Einkünfte der Hermannstädter Propstei von König Sigmund verliehen wurden, 1425Jahre seit Bestätigung der Satzungen verschiedener Klausenburger Zünfte durch den Rat der Stadt, 1475Jahre seitdem allen Kaufleuten, die Untertanen der heiligen Krone Ungarns waren, freier Handelsverkehr in und aus der Moldau von Ştefan, Woiwode der Moldau, zugesagt wurde, 1475Jahre seitdem für Kronstadt und das Burzenland das Handelsprivileg von Basarab Laiotă, Woiwode der Walachei, erneuert wurde, 1475Jahre seitdem der Stadt Bistritz die Einkünfte der Salzkammer Weisskich von König Matthias zur Befestigung der Stadt verliehen wurden, 1475Jahre seitdem die Hermannstädter Zünfte Gesetze erließen und sie Meistern in anderen Städten und Märkten empfahlen, 1500Jahre seitdem König Wladislaw II. die Stadt Hermannstadt um Meister und Handwerker für Bauarbeiten an der Feste Severin ersuchte, 1500Jahre seitdem Heltau von König Wladislaw II. das Recht erhielt, jährlich zwei Märkte abzuhalten, 1500Jahre seit der Auflösung der Abtei von Egresch, 1500Jahre seit der Reformation bei den Siebenbürger Sachsen, 1550Jahre seit der Säkularisation des siebenbürgischen Bistums, 1550Jahre seit der Drucklegung der „Chorographia Transylvaniae“ von Georg Reichestorffer, 1550Jahre seit Gründung des medizinisch-chirurgischen Lyzeums mit Hebammenschule in Klausenburg, 1775Jahre seit den ersten Pockenimpfungen in Hermannstadt, Neumarkt/Mieresch und Kronstadt, 1800/01Jahre seit Gründung der Druckerei und Verlag Drotleff in Hermannstadt, 1850Jahre seit Gründung der meterologischen Station in Hermannstadt, der ersten in Südosteuropa, 1850Jahre seit Gründung der Hebammenschule in Hermannstadt, 1875Jahre seit Gründung der sechsklassigen Mädchenschule in Hermannstadt, 1875Jahre seit Gründung des Frauenvereins zur Unterstützung der ev. Mädchenschule A. B. in Hermannstadt, 23. August 1875Jahre seit Gründung des Kronstädter allgemeinen Hausfrauenvereins mit Kochschule und Arbeitsvermittlungsstelle, 1875Jahre seit Gründung der Forstsektion des Siebenbürgisch-Sächsischen Landwirtschaftsvereins, 1875Jahre seit Veröffentlichung der ersten Fotografien aus den Siebenbürgischen Karpaten vom Fotografen Johann Nicklas, Hermannstadt 1875Jahre seit Eröffnung des Fotoateliers Leopold Adler in Kronstadt, November 1875Jahre seit Eröffnung des Fotoateliers H. Guggenberger in Mediasch, 1900Jahre seit Gründung der Landkommune Monte Verità durch Gustav Arthur (Gusto) Gräser, 1900Jahre seit Erscheinen der Zeitschrift Bäm Hontertsteoch, Mediasch 1925Jahre seit der ersten Frauentagung der Minderheiten in Bukarest, 25. bis 26. Oktober 1925Jahre seit Eröffnung des einzigen ev. Mädchenlyzeums in Siebenbürgen, das mit dem Bakkalaureat abschloss, Hermannstadt 1925Jahre seit Grundsteinlegung des Neubaus für das ev. Mädchenlyzeum in Hermannstadt, „Von Frauenherzen erschaut – Mit Frauenhänden erbaut“, 1925Jahre seit Gründung der ev. Mädchengewerbelehrlingsschule in Kronstadt, 1935Jahre seit Aberkennung des Frauenwahlrechts in den politischen Körperschaften der Siebenbürger Sachsen/Deutsch-Sächsischer Volksrat für Siebenbürgen, Oktober 1935Jahre seit Gründung des Burzenländer Sächsischen Schutzbundes gegen die nationalsozialistische Gleichschaltung, 18. Oktober 1935Jahre seit der Deportation der Deutschen aus Rumänien in die Sowjetunion, 10. bis 16. Januar 1945Jahre seit dem Agrarreformgesetz, Enteignung der deutschen Bevölkerung in Rumänien, 23. März 1945Jahre seit Gründung des Chors und der Blaskapelle des Transylvania-Klubs in Kanada durch Walter Konrad Scholtes, 1950Jahre seit Erscheinen der Siebenbürgischen Zeitung, Juni 1950Jahre seit Einrichtung der Siebenbürgischen Bibliothek in Rimsting (seit 1963 auf Schloss Horneck in Gundelsheim), 1955Jahre seit Erwerb von Schloss Horneck durch den Hilfsverein Johannes Honterus am 15. August 1960Jahre Partnerschaft zwischen der Stadt Dinkelsbühl und dem Verband der Siebenbürger Sachsen, 1985von Elias Nicolai, Steinmetz und Bildhauer, um 1600 in der Zipsvon Georg May d. Jüngere, Goldschmied, um 1650 in Kronstadtvon Georg Kraus, Theologe und Superintendent/Bischof, 25. Januar 1650 in Schäßburgvon Martin Fay, Pfarrer und Komponist, 1725 in Bulkeschvon Samuel Kräutner, Naturwissenschaftler und Apotheker, 22. Januar 1750 in Birkvon Friedrich Wilhelm Stetter, Kameralingenieur, Pfarrer und Ornitologe, um 1800von Johann Martin Stock, Maler, 25. März 1800 in Hermannstadtvon Franz Eduard Lurtz, Naturwissenschaftler und Meterologe, 3. Dezember 1825 in Kronstadtvon Karl Henrich, Apotheker und Naturforscher, 11. März 1850von Carl Friedrich Jickeli, Kaufmann und Naturforscher, 26. Juli 1850 in Hermannstadtvon Josef Schuller, Fotograf, 9. September 1850 in Sächsisch-Regenvon Franz Josef Zimmermann, Historiker, Archivar und Politiker, Leiter des Stadtarchivs Hermannstadt sowie des Archivs der Nationsuniversität, 9. September 1850 in Hermannstadtvon Andreas Berger, Offizier, Weidmann und SKV-Mitbegründer, 13. Oktober 1850 in Großalischvon Fritz Gött, Buchdrucker und Journalist, 17. Oktober 1850 in Kronstadtvon Friedrich Martin Bewerth, Mineraloge, 16. November 1850 in Schäßburgvon Erika Paulas, erste Architektin Ungarns, Vorsitzende des Hermannstädter Kinderschutzvereins, 1875 in Zürichvon Heinrich Wilhelm Höhr, Naturforscher und Lehrer, 3. Februar 1875 in Schäßburgvon Olga Coulin, Violinistin und Musikpädagogin, 27. Februar 1875 in Kronstadtvon Paul Richter, Komponist, 28. August 1875 in Kronstadtvon Hermann Schroller, Prähistoriker, Archäologe und Apotheker, 7. April 1900 in Rimnicvon Franz Letz, Architekt und Zeichner, 11. April 1900 in Schäßburgvon Dr. Erich Szegedi, Agronom, Direktor der Ackerbauschule in Bistritz, 11. April 1900 in Sächsisch-Regenvon Hans Reinerth, Historiker Vor-/Frühgeschichte, 13. Mai 1900 in Sächsisch-Regenvon Else Schlandt, Stadträtin, erste Frauenreferentin der Landsmannschaft, Mitbegründerin des Hilfsvereins St. L. Roth, 9. Juni 1900 in Kronstadtvon Alfred Hönig, Journalist, 18. Oktober 1900 in Hermannstadtvon Hans Bredt, Agronom, Direktor der Ackerbauschule in Marienburg, 1. November 1900von Friedrich Paul Schuller, Dirigent, Violinist, Philologe, 31. Dezember 1900 in Schäßburgvon Jutta Pallos-Schönauer, akademische Malerin, 12. Januar 1925 in Sächsisch-RegenFelix-Otto Breckner, Erfinder neuartiger Hammermühlen, 12. Februar 1925 in Devavon Dr. Hans Ambrosi, Agronom, Direktor der Hessischen Staatsweingüter, 24. Februar 1925 in Mediaschvon Prof. Hans Marko, Ingenieur, Erfinder, Direktor des Instituts für Nachrichtentechnik an der Technischen Hochschule München, am 24. Februar 1925 in Kronstadtvon Julie Hiemesch, Vorsitzende des ev. Mädchenschulvereins und Frauenvereins zur Erziehung ev. Waisen in Kronstadt, 4. Mai 1925 in Kronstadtvon Lotte Goldschmidt, Goldschmiedemeisterin, Malerin, Zeichenlehrerin, 5. Mai 1925 in Hermannstadtvon Prof. Dr. Waldemar Wittmann, Wirtschaftswissenschaftler, Direktor des Alfred-Weber-Instituts für Sozial- und Staatswissenschaften an der Univ. Heidelberg, 16. Mai 1925 in Temeswarvon Dr. h. c. Walter König, Pädagoge und Hochschullehrer, 25. Mai 1925 in Hermannstadtvon Hans Bergel, Schriftsteller, Publizist, 26. Juli 1925 in Rosenauvon Klaus Kessler, Arzt, Schriftsteller, 3. Oktober 1925 in Temeswarvon Paulus Kerzius, Hofarzt des Fürsten Sigismud Báthori, 1600 in Kronstadtvon Lukas Unglerus, Theologe und Superintendent/Bischof, 22. November 1600 in Birthälmvon Franz Joseph Müller v. Reichenstein, Chef des gesamten siebenbürgischen Berg-, Hütten- und Salinenwesens, Entdecker des Turmalin und Tellurs, 12. Oktober 1825 in Wienvon Franz Binder, Kaufmann und Sammler, 11. April 1875 in Borberekvon Gustav Seivert, Schriftsteller, 17. Januar 1875 in Hermannstadtvon Eduard Zaminer, Forstmann, 8. Juni 1900 in Kronstadtvon August Salomon Meinhardt, Fotograf, 26. Juli 1900 in Erfurtvon Anton Brandner, Dirigent, Komponist, Gründer der Kronstädter Philharmonischen Gesellschaft, 15. Oktober 1900 in Kronstadtvon Prof. Friedrich Schuler v. Libloy, Jurist, Prof. an der Hermannstädter Rechtsakademie, Rektor der Univ. Czernowitz, 8. November 1900 in Wienvon Regine Ziegler, Schriftstellerin und Märchensammlerin, 1925von Carl Friedrich Jickeli, Kaufmann und Naturforscher, 27. Februar 1925 in Hermannstadtvon Friedrich Hofstädter, Sprachwissenschaftler und Pfarrer, 1. April 1925 in Bistritzvon Elisabeth Julie Jikeli, Vorsitzende des Hermannstädter Ortsfrauenvereins des Allgemeinen Frauenvereins der Ev. Landeskirche, 15. Juni 1925von Prof. Albert Metz, Dirigent, Violinist, Gründer und Direktor des Musikkonservatoriums in Neumarkt/Mieresch, 21. Juli 1925 in Neumarkt/Miereschvon Dr. Georg Keintzel, Sprachwissenschaftler und Pfarrer, 26. Dezember 1900 in Heidendorfvon Michael Wolf-Windau, Dichter, 25. Februar 1945 in Hangschlag/NÖvon Paul Richter, Komponist, 16. April 1950 in Kronstadtvon Otto Piringer, Schriftsteller und Mundartdichter, 3. November 1950 in Broosvon Heinrich Zeidner d. J., Verleger und Buchhändler, 1. Dezember 1950 in Kronstadtvon Dr. Wilhelm Depner, Arzt und Politiker, 30. Dezember 1950 in Kronstadtvon Willy Teutsch, Violinist, 5. Januar 1975 in Kronstadtvon Prof. Ernst Kühlbrandt d. J., akademischer Maler, 21. März 1975 in Verden a. d. Allervon Hans Benning, Agronom, Schriftleiter, Wanderlehrer des Siebenbürgisch-Sächsischen Landwirtschaftsvereins, 31. Juli 1975 in Altmünster/OÖ.von Hans Meschendörfer, Buchhändler, Verleger, Kunsthistoriker, 15. Juli 2000 in Münchenvon Günter Schoof, Soldat, Verteidigungsattaché in Kanada, 18. September 2000 in Kanadavon Dr. Oswald Teutsch, Jurist, Bundesobmann des Vereins der Siebenbürger Sachsen in Österreich, 13. Oktober 2000 in Wien