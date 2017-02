Werner Knall in Freiburg geehrt

In den ersten Januartagen 2017 wurde Pfarrer Werner Knall seitens des Bürgervereins Freiburg-Landwasser das „Goldene Wappen“ des Stadtteils anlässlich seiner 40-jährigen Mitgliedschaft in diesem Verein verliehen. Werner Knall war 21 Jahre lang Gemeindepfarrer im Freiburger Stadtteil Landwasser.

In jenen Jahren und auch danach, seit seiner Pensionierung, hat er sich intensiv für die menschlichen und sozialen Belange seiner Mitbürger vor Ort und darüber hinaus eingesetzt, war Gründer und Initiator zahlreicher meist regelmäßiger Begegnungen mit Menschen unterschiedlicher Herkunft, wirkte in Strukturen der Diakonie und der Caritas, in Verbänden der Pfarrer aus Freiburg und Baden, in siebenbürgisch-sächsischen Gremien, in Sportvereinen etc. Zahlreiche Veranstaltungen in seiner Pfarrei in Landwasser, in Chorgemeinschaften und nicht zuletzt Treffen mit Menschen von nah und fern prägten sein Wirken. Das sind z.B. Freunde aus Togo – Knall war acht Jahre lang evangelischer Pfarrer im westafrikanischen Togo – sowie ehemalige politische Gefangene des kommunistischen Regimes in Rumänien – Knall war dort sechs Jahre und 38 Tage lang Inhaftierter und Zwangsarbeiter.Knalls Dienst in seiner Kirchengemeinde verzahnte sich eng mit seinen sozialen Bestrebungen, Menschen einander nahe zu bringen. Dazu gehörten die intensiven Beziehungen zu den Siebenbürger Sachsen, die das Geschehen ihres Stadtteils Landwasser aktiv mitgestalteten und auf diesem Wege hier eine neue Heimat fanden. Knall baute somit ein neues, einzigartiges Gemeindemodells auf. Viele hauptamtliche und ehrenamtliche Helfer unterstützten ihn im Freiburger Gemeindezentrum Landwasser im sogenannten Dialogkaffee, das seine Frau Dörte jahrzehntelang förderte und leitete, aber auch in der Kirchengemeinde und im Singkreis erfolgreich zu sein.Das „Golden Wappen“, das nun Werner Knall von den Vertretern des lokalen Bürgervereins erhielt, weist symbolisch auf die Verdienste seines Wirkens in den letzten 40 Jahren hin.

HvK