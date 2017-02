Besondere Würdigung erfährt das Prädikat „Dinkelsbühl – Schönste Altstadt Deutschlands (Focus)“ seit dem 25. Januar über ein touristisches Hinweisschild, das an den Ortschildern an sechs Stadteingängen Dinkelsbühls angebracht wurde. Zu verdanken ist das Prädikat dem im Juli 2014 erschienen Ranking „Deutschland für Ästheten – Historisches, Kulinarisches, Handwerkliches“ des Magazins Focus. Unter der Rubrik „Altstädte“ steht die Große Kreisstadt Dinkelsbühl, alljährlicher Austragungsort des Heimattages der Siebenbürger Sachsen, ganz oben auf der Liste.

Auf „Dinkelsbühl – Schönste Altstadt Deutschlands (Focus)“ weisen seit dem 25. Januar touristische Hinweisschilder an den Stadteingängen hin: Im Beisein von Oberbürgermeister Dr. Christoph Hammer (1. von links), Stadtrat Klaus Huber (2. von links) sowie des Leiters des Touristik Service Günter Schürlein (5. von links) montieren Bauhofleiter Günter Lechler (2. von rechts) und sein Mitarbeiter das erste Schild bei einem Pressetermin. Bildquelle: Große Kreisstadt Dinkelsbühl

Oberbürgermeister Dr. Christoph Hammer betonte anlässlich des Pressetermins am 25. Januar beim Aufhängen der Schilder: „,Dinkelsbühl – Schönste Altstadt Deutschlands (Focus)‘ – für unsere Stadt eine Auszeichnung, welche überregionale Zeitungen, Hörfunk, Fernsehen und auch die sozialen Netzwerke gerne verwenden. Ein hervorragender Werbeträger. Der Bekanntheitsgrad ist seither merklich gestiegen“.In diesem Zusammenhang verwies er auf steigende Übernachtungszahlen und den Zuwachs an Tagestouristen und führte weiter aus: „Auch uns Dinkelsbühler macht es stolz, in der ‚Schönsten Altstadt Deutschlands (Focus)‘ wohnen zu dürfen.“ Viele Besucher wollten gezielt die „schönste Altstadt Deutschlands“ sehen und alle, die „einfach so“ nach Dinkelsbühl kommen, für die kann nun anhand der neuen Zusatzschilder der Mehrwert ihres Besuchs sofort gesehen werden. Die braun-weiße Farbe wurde gewählt, da sie bundesweit für touristische Highlights steht, im Falle Dinkelsbühls nun für eine ganze Altstadt.