Stuttgarter Vortragsreihe: Aus den Karpaten auf die Berge der Welt

Die Landesgruppe der Siebenbürger Sachsen Baden-Württemberg lädt zu einem Diavortrag am Freitag, 30. Juni, um 19.00 Uhr im Haus der Heimat, Schlossstraße 92, ein. Im ersten Teil wird die Geschichte des siebenbürgischen Bergsteigens erzählt, beginnend mit dem Siebenbürgischen Karpatenverein bis 1880, 1945, die Zeit zwischen 1945 und 1990 und das 30-jährige Bestehen der Sektion Karpaten in Deutschland. Gezeigt wird die Besteigung einiger der höchsten Berge der Welt, darunter der Cho Oyu (8 200 m). Im zweiten Teil sind beeindruckende Bilder und Filme aus dem Regenwald und fünf Gipfelbesteigungen in Ecuador zu sehen. Landschaftsbilder, untermalt mit Musik, sollen den Zuschauern entspannte Momente schenken.

Reinhold Kraus wurde 1956 in Mediasch geboren. Die Wanderungen in den Karpaten zwischen seinem zehnten und 15. Lebensjahr legten den Grundstein für seine Liebe zum Berg. Sein Bedürfnis, die Erfahrungen und die Freude, die er im Sport und in der Natur erlebte, seinen Mitmenschen weiterzugeben und sich mit ihnen über das Erreichte zu freuen, begleiteten ihn das ganze Leben. 1985 gründete Reinhold Kraus eine Orientierungslaufgruppe und die Alpingruppe Adonis, die es bis heute gibt. In den Jahren 1985 bis 1990 unterstützte er die Gründung weiterer sechs Bergsteigervereine in seinem Heimatort Mediasch. Von 1997 bis 2009 bekleidet er verschiedene Ämter in der Sektion Karpaten des Deutschen Alpenvereins (DAV), 2010 wurde er zum Vorsitzenden gewählt. Darüber hinaus engagiert er sich im Verband der Siebenbürger Sachsen, Kreisgruppe Bad Tölz – Wolfratshausen, in der Theater- und Tanzgruppe und bietet Bergsteigeraktivitäten an. Mit seiner Lebensgefährtin Dagmar wohnt er in Geretsried und arbeitet bei der Firma L’Orange im Qualitätswesen und in der Arbeitssicherheit.