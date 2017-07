In Bad Kissingen: „Mehr als nur Nachbarn. Die Deutschen und ihre östlichen Anrainer“

Vom 20. bis 25. August lädt der Heiligenhof zu dem Seminar „Mehr als nur Nachbarn. Die Deutschen und ihre östlichen Anrainer“ ein.

Nachbarschaft kann man sich nicht aussuchen. Sie ist schicksalhaft, man kann ihr nicht entrinnen, sie aber gestalten. In der rund tausendjährigen Geschichte der Deutschen mit ihren östlichen Nachbarn waren die Beziehungen die meiste Zeit über gut. Es gab dynastische, politische, wirtschaftliche, kirchliche, kulturelle Beziehungen und Verflechtungen, gemeinsame Interessen, Handel und Wandel. Die jüngere Geschichte ist jedoch durch Krieg, Holocaust, Flucht und Vertreibung, Kommunismus usw. schwer belastet. Seit 1989 sind die östlichen Nachbarländer Deutschlands einem großen politischen, wirtschaftlichen und sozialen Wandel ausgesetzt. Mit allen östlichen Nachbarn ist das wiedervereinigte Deutschland Mitglied im gleichen Militärbündnis und in der EU. In Zeiten wirtschaftlicher Globalisierung sind die Volkswirtschaften sind eng vernetzt. Es gibt rege zivilgesellschaftliche Zusammenarbeit auf allen Ebenen. Seit der europäischen Flüchtlingskrise von 2015, in der sich die ostmitteleuropäischen Staaten der Aufnahme von Bürgerkriegsflüchtlingen weitgehend verweigern, und sich nationalistisch gebärdender Politik der Regierungen in Polen und Ungarn zeigen sich jedoch Risse und Konflikte zwischen den neuen und alten EU-Mitgliedsstaaten. Die Welt ist unruhiger geworden.Als Referenten haben ihre Teilnahme zugesagt: Dr. Udo Metzinger, Herbert Danzer, Dr. Marcin Wiatr, Prof. Dr. Anton Sterbling, Prof. Dr. Csaba Földes und Prof. Dr. Elke Mehnert; dazu ist eine literarische Lesung des Journalisten Peter Pragal geplant.Die Tagung beginnt am Sonntagnachmittag mit dem gemeinsamen Kaffeetrinken und ist am folgenden Freitag mit dem Frühstück zu Ende. Die Teilnahme kostet für Teilnehmer aus der Bundesrepublik 150 Euro zuzüglich Kurtaxe (8,50 Euro), ggf. Einzelzimmerzuschlag (40 Euro für den gesamten Zeitraum), und beinhaltet Unterkunft und Verpflegung. Für Teilnehmer aus den östlichen Nachbarländern gilt ein Sonderpreis von 50 Euro. Es können für diesen Personenkreis Fahrtkostenzuschüsse gewährt werden. Die Veranstaltung wird vom Bundesministerium des Innern gefördert. Bitte melden Sie sich umgehend, spätestens bis zum 15. August, an. Anmeldungen und Anfragen sind unter dem Stichwort „Mehr als nur Nachbarn“ ab sofort möglich bei: „Der Heiligenhof“, Alte Euerdorfer Straße 1, 97688 Bad Kissingen, Telefon: (09 71) 71 47 14, Fax: (09 71) 71 47 47, E-Mail: info[ät]heiligenhof.de.