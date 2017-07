15. Juli 2017 Druckansicht | Empfehlen

Sehenswerter Werbefilm über Schloss Horneck

Im Rahmen eines neuen Marketing- und Medienkonzeptes hat Dipl.-Designer Lucian Binder-Catana im Mai 2017 ein neues Werbevideo über Schloss Horneck in Gundelsheim am Neckar gedreht. In dem sechsminütigen Film werden kurze Informationen über das Schloss, einst Sitz des Deutschen Ordens, die auf dem Schloss bestehenden siebenbürgischen Institutionen und über den Weg zu einem neuen Siebenbürgischen Kultur- und Begegnungszentrum Schloss Horneck.

Der Schlossverein lädt Sie ein, auf eine abwechslungsreiche, mitreißende, musikalisch begleitete Reise durch das Schloss am Neckar!



Zu sehen ist der Film auf



Externer Link:



Homepage des Schlossvereins in Gundelsheim





Schlagwörter: Schloss Horneck, Video

