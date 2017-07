Kommentare zum Artikel

1 • Karin Decker-That schrieb am 16.07.2017, 09:21 Uhr:

Eine schöne Endstation der Siebenbürger Sachsen und ein wahres Maosoleum unserer Kultur und Geschichte! – Schöne Bescherung noch dazu, weil es den weltweit Verstreuten so großzügig zur Verfügung gestellt wird.



Was aber hat es mit den eingangs eingeblendeten Worten auf sich „über 1250 Jahre Geschichte“? Wenn man über die Ursprünge des Schlosses nachliest, so erfährt man, dass diese zwar im Dunkeln liegen, aber dieses Dunkel nicht viel dunkler ist, als das der Ursprünge der Siebenbürger Sachsen; – so ca. 800 – 900 Jahre zurückliegend, nicht aber „über 1250 Jahre“. Andererseits, wollte man mit Zahlen beeindrucken, können auch 500 Millionen Jahre angeführt werden, denn erdgeschichtlich ist das Neckartal ungefähr so alt.