Kirchenkonzerte der Familie Konnerth in Siebenbürgen

Der in Siebenbürgen aufgewachsene Ulmer Trompeter Johann Konnerth gibt gemeinsam mit seinen Kindern Lisa und Manuel Konnerth (Querflöte bzw. Trompete) und dem Kirchenmusikdirektor aus Aalen Thomas Haller (Orgel) Anfang August drei Kirchenkonzerte in Siebenbürgen.

Sie spielen Werke aus Barock, Klassik und Romantik. Das erste Konzert findet amum 18.00 Uhr in derstatt, amtreten sie um 18.00 Uhr in derauf und amum 18.00 Uhr in derJohann Konnerth, 1966 in Schäßburg geboren und im Januar 1988 ausgereist, hat in Klausenburg, Würzburg und Mannheim Trompete studiert und ist seit 1990 Solotrompeter im Philharmonischen Orchester Ulm. Tochter Lisa ist 1994 in Ulm geboren, hat an der Universität in Heidelberg Musikwissenschaft und Philosophie studiert. Sohn Manuel, ebenfalls 1994 in Ulm geboren, studiert Trompete an der Hochschule für Musik in Detmold.

CS