Ausstellungen in Nürnberg: Reformation im östlichen Europa

Der Direktor des Deutschen Kulturforums östliches Europa, Dr. Harald Roth, persönlich wird am 6. Oktober um 18.30 Uhr im Rathaus in Nürnberg, Theresienstraße 7, die Ausstellung „Reformation in Siebenbürgen“ eröffnen. Herzliche Einladung zu einem musikalisch umrahmten Stehempfang! Der Eintritt ist frei.

Diese Ausstellung, die auch einen Überblick über die Reformation in anderen östlichen Ländern enthält, wandert am 20. Oktober nach Nürnberg-Langwasser, wo sie um 19.30 Uhr in der Martin-Niemöller-Kirche, Annette-Kolb-Straße 57, von Pfarrer Dr. Joachim Habbe eröffnet wird. Der Eintritt ist frei.



Die Ausstellung „Reformation in den böhmischen Ländern“ wird ebenfalls von Dr. Harald Roth eröffnet. Die musikalisch umrahmte Vernissage findet am 7. Oktober um 11.00 Uhr in der Kaiserburg, Schlossinsel 1, in Lauf an der Pegnitz statt, wo der Eintritt in die Kaiserburg 3 Euro kostet.

